Τραμπ: Η Σαουδική Αραβία θέλει να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μίλησα χθες μαζί τους

Trump: We're Going To EXPAND Abraham Accords



"Almost soon. I don't want to use the word immediate but soon. Abraham Axcords are a miracle in a way... I hope to see Saudi Arabia go in... I think when Saudi Arabia goes in everybody goes in." https://t.co/N5ATcGDaOJ pic.twitter.com/gtyVqJ8J2F — Mr Producer (@RichSementa) October 17, 2025

Τη βούλησή της να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ εξέφρασε η, σύμφωνα με τονο οποίος αποκάλυψε ότι υπήρξαν πρόσφατες συνομιλίες με Σαουδάραβες αξιωματούχους, που εμφανίστηκαν θετικοί στο ενδεχόμενο εξομάλυνσης σχέσεων με τοΣε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το δίκτυοο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με εκπροσώπους του, προσθέτοντας ότι η προθυμία της Σαουδικής Αραβίας να συμμετάσχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ εκφράστηκε «πρόσφατα, κυριολεκτικά χθες».Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ηδεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε κανονικοποίηση σχέσεων με το«κατά τη διάρκεια του πολέμου», αναφερόμενος στην περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν εφικτή «όσο το Ιράν διατηρούσε την ισχύ του», υπονοώντας πως οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο είχαν αποδυναμώσει σημαντικά την Τεχεράνη.Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που υπογράφηκαν το 2020 επί προεδρίας Τραμπ, αποτέλεσαν ιστορικό βήμα στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο. Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται το πλέον κρίσιμο βήμα για την εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας και τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών στη Μέση Ανατολή.