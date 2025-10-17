Ο Όρμπαν θα μιλήσει με τον Πούτιν εντός της ημέρας ενόψει της συνάντησης με Τραμπ
Ο Όρμπαν θα μιλήσει με τον Πούτιν εντός της ημέρας ενόψει της συνάντησης με Τραμπ
Ο Ορμπάν είναι σύμμαχος του Τραμπ αλλά έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς και με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα σήμερα καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για μια συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ορμπάν, ο οποίος είναι σύμμαχος του Τραμπ αλλά έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς και με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η συνάντηση "θα αφορά την ειρήνη" και, αν προκύψει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη.
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας γνωστοποίησε χθες το βράδυ πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.
«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.
Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».
