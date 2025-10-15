Φύλακας σώζει κοπέλα λίγο πριν την χτυπήσει το τραμ στην Τουρκία - Δείτε βίντεο
Τραμ Τουρκία

Φύλακας σώζει κοπέλα λίγο πριν την χτυπήσει το τραμ στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

Aπορροφημένη ακούγοντας μουσική, βρέθηκε ξαφνικά πάνω στις ράγες χωρίς να αντιληφθεί το τραμ που πλησίαζε

Φύλακας σώζει κοπέλα λίγο πριν την χτυπήσει το τραμ στην Τουρκία - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Καισάρεια, στο κέντρο της Τουρκίας, μια νεαρή γυναίκα που φορούσε ακουστικά σώθηκε την τελευταία στιγμή όταν φύλακας ασφαλείας την τράβηξε από τις ράγες πριν τη χτυπήσει το τραμ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Cumhuriyet, όταν η νεαρή γυναίκα, απορροφημένη ακούγοντας μουσική, βρέθηκε ξαφνικά πάνω στις ράγες χωρίς να αντιληφθεί το τραμ που πλησίαζε. Ο φύλακας ασφαλείας που βρίσκονταν κοντά την εντόπισε έγκαιρα και έσπευσε να τη σώσει, τραβώντας την πίσω στο πεζοδρόμιο μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν περάσει το τραμ. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Ο δήμος, ευχαρίστησε τον φύλακα για την άμεση επέμβασή του και κάλεσε τους πεζούς να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις και να παραμένουν σε εγρήγορση κοντά στις γραμμές του τραμ, ιδιαίτερα όταν φορούν ακουστικά.

Δείτε το βίντεο:


2 ΣΧΟΛΙΑ

