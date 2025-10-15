Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Οι ΗΠΑ θα «επιβάλουν κόστος» στη Ρωσία εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματιστεί, λέει ο Χέγκσεθ
Εάν πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αναλάβει, ανέφερε
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για «να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της» εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματισθεί.
«Εάν πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αναλάβει. Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά την διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, των συμμάχου του Κιέβου, στην έδρα του ΝΑΤΟ.
