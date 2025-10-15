Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η Κίνα κατέσχεσε χιλιάδες χάρτες που είχαν «λανθασμένη επιγραφή για την Ταϊβάν»
Οι χάρτες είναι ευαίσθητο θέμα για το Πεκίνο και τους αντιπάλους του που διεκδικούν υφάλους, νησιά και βραχονησίδες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας
Τελωνιακοί υπάλληλοι στην κινεζική επαρχία Σαντόνγκ, στα ανατολικά της χώρας, κατάσχεσαν 60.000 χάρτες που «εσφαλμένα», κατά τις κινεζικές Αρχές, δεν έφεραν τη σωστή επιγραφή για την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς του.
Οι Αρχές δεν ανέφεραν ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στους χάρτες ή που επρόκειτο να πουληθούν.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις Αρχές, οι χάρτες «παρέλειπαν σημαντικά νησιά» στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου οι διεκδικήσεις του Πεκίνου επικαλύπτονται με αυτές των γειτόνων του, όπως των Φιλιππινών και του Βιετνάμ.
Οι προβληματικοί χάρτες, που προορίζονταν για εξαγωγή, δεν μπορούν να πωληθούν επειδή «θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της Κίνας, σύμφωνα με τις Αρχές.
Το BBC υπενθυμίζει ότι οι χάρτες αποτελούν ευαίσθητο θέμα για την Κίνα και τους αντιπάλους της καθώς διεκδικούν υφάλους, νησιά και βραχονησίδες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.
Οι χάρτες, λένε ακόμη οι κινεζικές Αρχές, δεν περιείχαν τη γραμμή με τις εννιά παύλες, η οποία οριοθετεί την αξίωση του Πεκίνου για σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η γραμμή περικλείει τις διεκδικήσεις της Κίνας στην περιοχή.
Πέρα από αυτό, οι χάρτες δεν σηματοδοτούσαν τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.
Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως μέρος του εδάφους της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την κατάληψη του νησιού. Ωστόσο, η Ταϊβάν θεωρεί τον εαυτό της κράτος χωριστό από την ηπειρωτική Κίνα, με δικό της σύνταγμα και δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες.
Οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ επίσης δείχνουν μεγάλη ευαισθησία σε απεικονίσεις της Θάλασσας της Νότιας Κίνας σε χάρτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ταινία «Barbie» από το 2023 απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ και λογοκρίθηκε στις Φιλιππίνες επειδή έδειχνε έναν χάρτη της Θάλασσας της Νότιας Κίνας με τις εννιά παύλες.
