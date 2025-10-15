Νέα στοιχεία για το άγριο έγκλημα στο Μιλάνο: Ο δράστης είχε αντικλείδι και μαχαίρωσε την Παμέλα Τζενίνι 24 φορές
Νέα στοιχεία για το άγριο έγκλημα στο Μιλάνο: Ο δράστης είχε αντικλείδι και μαχαίρωσε την Παμέλα Τζενίνι 24 φορές
Σύμφωνα με καταθέσεις ο 52χρονος την είχε απειλήσει επανειλημμένα να τη σκοτώσει και τη χτυπούσε - Η ίδια φέρεται να είχε αποφασίσει να τον εγκαταλείψει
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 29χρονης Παμέλα Τζενίνι στο Μιλάνο. Ο 52χρονος σύντροφός της, Τζανλούκα Σόντσιν, φέρεται να είχε αντίγραφο των κλειδιών του διαμερίσματός της και τη μαχαίρωσε 24 φορές, πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο δράστης είχε φτιάξει κρυφά ένα αντικλείδι για να μπει στο σπίτι της 29χρονης. Το βράδυ της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, εισέβαλε στο διαμέρισμα της Παμέλα στην οδό Iglesias, στο Γκόρλα, την ώρα που εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πρώην φίλο της, στον οποίο είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή της. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκαν οι κραυγές της. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, αλλά όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, ήταν ήδη αργά.
Μετά τη δολοφονία, ο δράστης επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στο λαιμό με το μαχαίρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Niguarda, όπου νοσηλεύτηκε προσωρινά και κατόπιν συνελήφθη.
Γνωστοί της Τζενίνι κατέθεσαν ότι ο 52χρονος την είχε απειλήσει επανειλημμένα να τη σκοτώσει και τη χτυπούσε. Η ίδια φέρεται να είχε αποφασίσει να τον εγκαταλείψει.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο δράστης είχε φτιάξει κρυφά ένα αντικλείδι για να μπει στο σπίτι της 29χρονης. Το βράδυ της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, εισέβαλε στο διαμέρισμα της Παμέλα στην οδό Iglesias, στο Γκόρλα, την ώρα που εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πρώην φίλο της, στον οποίο είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή της. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκαν οι κραυγές της. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, αλλά όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, ήταν ήδη αργά.
Μετά τη δολοφονία, ο δράστης επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στο λαιμό με το μαχαίρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Niguarda, όπου νοσηλεύτηκε προσωρινά και κατόπιν συνελήφθη.
Γνωστοί της Τζενίνι κατέθεσαν ότι ο 52χρονος την είχε απειλήσει επανειλημμένα να τη σκοτώσει και τη χτυπούσε. Η ίδια φέρεται να είχε αποφασίσει να τον εγκαταλείψει.
Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή Τομάζο Πέρνα, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για την επικύρωση της κράτησης και την προφυλάκιση του Σόντσιν. Η αστυνομία συνέλεξε ευρήματα από το διαμέρισμα, ενώ καταθέσεις μαρτύρων επιβεβαιώνουν ότι η Παμέλα είχε ζητήσει βοήθεια λίγο πριν δεχθεί τη φονική επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ανασύνθεση της δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την Ιταλία.
Pamela Genini aveva 29 anni. E' stata uccisa sul balcone della sua casa di Milano dal compagno di 52 anni che voleva lasciare. "Urlava disperatamente aiuto" raccontano i vicini pic.twitter.com/IwmSCZShOw— Tg3 (@Tg3web) October 15, 2025
#Milano #femminicidio Pamela Genini, 29enne di Bergamo, è stata uccisa dal compagno con 24 coltellate. Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i futili motivi e la crudeltà. Le urla dei vicini: "La sta ammazzando". @elenapababaloni #GR1 pic.twitter.com/xk1Svs6pME— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα