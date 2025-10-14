Λωρίδα της Γάζας: Έξι νεκροί σε δύο επεισόδια στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι άνοιξε πυρ όταν «πολλοί ύποπτοι» πλησίασαν τους στρατιώτες - «Οι ύποπτοι δεν υπάκουσαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τους στρατιώτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή» ανέφεραν οι IDF