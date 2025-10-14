Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόθεση του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία μετά τη Γάζα
Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόθεση του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία μετά τη Γάζα
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα γνωρίζει ήδη καλά τον Γουίτκοφ και εκτίμησε ότι έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στις πρόσφατες διαμεσολαβήσεις στη Μέση Ανατολή
Το Κρεμλίνο εξέφρασε την Τρίτη την ικανοποίησή του για τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, αφού προηγουμένως επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Μιλώντας στην Κνέσετ τη Δευτέρα (13/10), ο Τραμπ ανέφερε ότι επιθυμεί να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί πρώτα στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
«Πρώτα πρέπει να τελειώσουμε με τη Ρωσία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό πρώτα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, Στιβ, ας επικεντρωθούμε πρώτα εκεί» είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. «Χαιρετίζουμε τέτοιες προθέσεις και την επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την προώθηση ειρηνικών λύσεων» ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ.
Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα γνωρίζει ήδη καλά τον Γουίτκοφ και εκτίμησε ότι έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στις πρόσφατες διαμεσολαβήσεις στη Μέση Ανατολή. «Ελπίζουμε ότι το ταλέντο του θα συνεχίσει να συμβάλλει στο έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Ουκρανία», σημείωσε.
Η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις και δεν προχωρά στη σύσταση ομάδων εργασίας για πιθανές πτυχές μιας συμφωνίας, ενώ η Ουκρανία απαντά ότι η Μόσχα δεν προσεγγίζει σοβαρά τον διάλογο και προβάλλει όρους που ισοδυναμούν με απαίτηση για παράδοση.
«Η ρωσική πλευρά παραμένει ανοιχτή και έτοιμη για ειρηνικό διάλογο και ελπίζουμε ότι η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και οι διπλωματικές ικανότητες των απεσταλμένων του προέδρου Τραμπ θα βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ουκρανικής πλευράς να είναι πιο ενεργή και πρόθυμη να συμμετάσχει στη διαδικασία ειρήνης» δήλωσε ο Πεσκόφ.
