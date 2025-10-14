Στο «στόχαστρο» του Ζελένσκι ο Δήμαρχος Οδησσού

Το επόμενο “θύμα” αυτής της κατάστασης ενδεχομένως να πέσει ο δήμαρχος Οδησσού Γενάντι Τρουχάνωφ, καθώς όπως λένε οι πληροφορίες μας η “καρέκλα του τρίζει επικίνδυνα”.

Ο Τρουχάνωφ είναι γνωστός για τις καλές του σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν τη χώρα μας, μεταξύ άλλων ήταν ο πρωτεργάτης της αδερφοποίησης της Οδησσού με τον Πειραιά. Προσφάτως ένα άγαλμα σε σχήμα άγκυρας εκτέθηκε στην Οδησσό και έπειτα μεταφέρθηκε στον Πειραιά για να μείνει μόνιμα. Ανάλογο άγαλμα από την Οδησσό είχε τοποθετηθεί νωρίτερα και στη Λάρνακα.

Ο Τρουχάνωφ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες σε δυσμενή θέση ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα Ζελένσκι έχει πάρει την απόφαση να απομακρύνει τον δήμαρχο ήδη τις επόμενες μέρες. Αφορμή για την απόφαση αυτή στάθηκε η τεράστια θεομηνία που έπληξε την πόλη το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα της οποίας τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Ο δήμος Οδησσού, όπως είναι λογικό, δίνει τη δική του ερμηνεία σχετικά με τις ευθύνες που έχει ή δεν έχει για τις τεράστιες καταστροφές. Ωστόσο αυτές δεν φαίνεται να πείθουν το περιβάλλον του Ουκρανού προέδρου. Πέραν ωστόσο από τις όποιες ευθύνες - υπάρχουσες και μη- τοπικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι δεν ούτε σωστό είναι αλλά ούτε και βοηθάει τη χώρα η αλλαγή ενός εκλεγμένου δημάρχου με παρέμβαση εκ των άνωθεν. Ο δήμαρχος αλλάζει με εκλογές, οι οποίες σε αντίθεση με τη χώρα συνολικά, μπορούν να γίνουν στην Οδησσό όταν έρθει η ώρα τους.

Παράλληλα, ο Τρουχάνωφ είναι ένας άνθρωπος με τεράστια επιρροή και μια τέτοια ενδεχόμενη κίνηση σίγουρα δεν θα μείνει αναπάντητη. Μια τόσο άγαρμπη παρέμβαση στα εσωτερικά της τοπικής αυτοδιοίκησης εν μέρους της ομάδας Ζελένσκι δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει μια πολιτική κρίση, την οποία μπορεί να έχει αρκετά επώδυνες συνέπειες για την ήδη δοκιμαζόμενη Ουκρανία.