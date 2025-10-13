Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνομήλικη κοπέλα του και μια γειτόνισσα που προσπάθησε να τη βοηθήσει

Η 14χρονη Βασιλίνα ήταν άριστη μαθήτρια, δραστήρια σε σχολικές εκδηλώσεις λογοτεχνίας και τοπικής ιστορίας, και μέλος της ομάδας βόλεϊ του σχολείου. Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, είχε ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο στο προσωπικό της κανάλι στο Telegram. Σύμφωνα με μαρτυρίες, «ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι, αγαπητή σε όλους τους συμμαθητές της».Η δεύτερη νεκρή, η 23χρονη γειτόνισσα, γεννημένη το 2002, προσπάθησε να σώσει τη μαθήτρια, αλλά δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά της.