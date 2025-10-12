Συντριβή μονοκινητήριου αεροπλάνου στο Τέξας - Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα φορτηγά και ξέσπασε φωτιά, δείτε βίντεο
Φωτιά ΗΠΑ Τέξας Αεροπλάνο

Συντριβή μονοκινητήριου αεροπλάνου στο Τέξας - Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα φορτηγά και ξέσπασε φωτιά, δείτε βίντεο

Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής

Συντριβή μονοκινητήριου αεροπλάνου στο Τέξας - Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα φορτηγά και ξέσπασε φωτιά, δείτε βίντεο
Ένα αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο ιδιωτικό αεροδρόμιο Hicks στο Tarrant County του Τέξας την Κυριακή, χτυπώντας κοντινά φορτηγά και ρυμουλκούμενα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα, και η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth στο CBS Texas. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τραυματίες ή τον αριθμό των επιβατών του αεροπλάνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μονοκινητήριο, συνήθως τετραθέσιο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR-22

Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής, καθώς οι αρχές έσπευσαν στο σημείο.


Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα. Ένας μάρτυρας είπε στο WFAA ότι δούλευε σε ένα κοντινό καφέ όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο, και ένας πελάτης έτρεξε μέσα ζητώντας τους να καλέσουν το 911. Όταν έτρεξαν έξω, είδαν ότι ένα αεροπλάνο φαινόταν να έχει συντριβεί σε σταθμευμένα φορτηγά.



Τα φορτηγά φαίνεται να ήταν σταθμευμένα σε ένα χώρο πίσω από έναν φράχτη, όπως δείχνει ένα από τα βίντεο, αλλά είναι δύσκολο να διακριθεί η φύση του συμβάντος από το υλικό. Καπνός αναδύεται από μία από τις καμπίνες.


