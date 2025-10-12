H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Συντριβή μονοκινητήριου αεροπλάνου στο Τέξας - Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα φορτηγά και ξέσπασε φωτιά, δείτε βίντεο
Συντριβή μονοκινητήριου αεροπλάνου στο Τέξας - Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα φορτηγά και ξέσπασε φωτιά, δείτε βίντεο
Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής
Ένα αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο ιδιωτικό αεροδρόμιο Hicks στο Tarrant County του Τέξας την Κυριακή, χτυπώντας κοντινά φορτηγά και ρυμουλκούμενα, σύμφωνα με τις αρχές.
Το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα, και η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth στο CBS Texas. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τραυματίες ή τον αριθμό των επιβατών του αεροπλάνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μονοκινητήριο, συνήθως τετραθέσιο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR-22
Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής, καθώς οι αρχές έσπευσαν στο σημείο.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα. Ένας μάρτυρας είπε στο WFAA ότι δούλευε σε ένα κοντινό καφέ όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο, και ένας πελάτης έτρεξε μέσα ζητώντας τους να καλέσουν το 911. Όταν έτρεξαν έξω, είδαν ότι ένα αεροπλάνο φαινόταν να έχει συντριβεί σε σταθμευμένα φορτηγά.
Τα φορτηγά φαίνεται να ήταν σταθμευμένα σε ένα χώρο πίσω από έναν φράχτη, όπως δείχνει ένα από τα βίντεο, αλλά είναι δύσκολο να διακριθεί η φύση του συμβάντος από το υλικό. Καπνός αναδύεται από μία από τις καμπίνες.
Το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα, και η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth στο CBS Texas. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τραυματίες ή τον αριθμό των επιβατών του αεροπλάνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μονοκινητήριο, συνήθως τετραθέσιο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR-22
Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής, καθώς οι αρχές έσπευσαν στο σημείο.
A plane has crashed in Fort Worth, Texas.pic.twitter.com/4xmMVZvz0b— Clash Report (@clashreport) October 12, 2025
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα. Ένας μάρτυρας είπε στο WFAA ότι δούλευε σε ένα κοντινό καφέ όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο, και ένας πελάτης έτρεξε μέσα ζητώντας τους να καλέσουν το 911. Όταν έτρεξαν έξω, είδαν ότι ένα αεροπλάνο φαινόταν να έχει συντριβεί σε σταθμευμένα φορτηγά.
🚨BREAKING🚨: UPDATE ⚠️ FORT WORTH PLANE CRASH: MASSIVE SMOKE 🇺🇸⚠️— The_Independent (@TheIndeWire) October 12, 2025
New footage reveals a huge smoke plume rising from the site of the Cirrus SR-22 crash in Fort Worth, Texas. Emergency teams continue responding as authorities assess damage and casualties. pic.twitter.com/CO3zFeQskv
Τα φορτηγά φαίνεται να ήταν σταθμευμένα σε ένα χώρο πίσω από έναν φράχτη, όπως δείχνει ένα από τα βίντεο, αλλά είναι δύσκολο να διακριθεί η φύση του συμβάντος από το υλικό. Καπνός αναδύεται από μία από τις καμπίνες.
Forth Worth Plane Crash: Aircraft on Fire Near Texas's Hicks Airfield pic.twitter.com/CKyrxR6Mim— ExtraOrdinary (@Extreo_) October 12, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Pax Trumpiana: Η επόμενη μέρα της συμφωνίας στη Γάζα και η νέα Μέση Ανατολή με υπογραφή Τραμπ
Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του
«Οι ειρηνοποιοί» - Αφίσες με Τραμπ, Ρούμπιο, Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου «σηκώθηκαν» σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
Pax Trumpiana: Η επόμενη μέρα της συμφωνίας στη Γάζα και η νέα Μέση Ανατολή με υπογραφή Τραμπ
Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του
«Οι ειρηνοποιοί» - Αφίσες με Τραμπ, Ρούμπιο, Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου «σηκώθηκαν» σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα