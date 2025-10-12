Ανησυχεί η Ρωσία μετά τη συζήτηση Τραμπ-Ζελένσκι για τους πυραύλους Τόμαχοκ - «Είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή κλιμάκωσης» λέει ο Πεσκόφ
Την ανησυχία της Ρωσίας για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία διατύπωσε σήμερα σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Το θέμα των Τόμαχοκ προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας Πάβελ Ζαρούμπιν, κάνοντας λόγο για μια «πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».
Όπως επισήμανε, εάν εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας πύραυλοι Τόμαχοκ, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.
«Απλά φανταστείτε: ένας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφθεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.
Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν ένα βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το ενδεχόμενο παραχώρησης αυτών των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει τη Δευτέρα ότι θα ήθελε να μάθει τι ακριβώς η Ουκρανία σχεδιάζει να κάνει με αυτούς, διότι δεν θέλει να κλιμακωθεί ο πόλεμος αν και, όπως συμπλήρωσε, «κάπως αποφασίσει» για το θέμα.
Από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν πύραυλοι Τόμαχοκ χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».
