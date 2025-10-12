Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς σε μπαρ του Κιέβου για τα μάτια μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο
Κίεβο Μπαρ Πυροβολισμοί Γυναίκα Ουκρανία Καβγάς

Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς σε μπαρ του Κιέβου για τα μάτια μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο

Δράστης ένας άνδρας που την παρενόχλησε - Άνοιξε πυρ όταν του ζήτησε τον λόγο ο φίλος της - Πληροφορίες ότι πιο σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα

Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς σε μπαρ του Κιέβου για τα μάτια μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο
Έναν άγριο καβγά για μια γυναίκα, με πυροβολισμούς και ιπτάμενα.. τραπέζια και καρέκλες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε μπαρ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο καβγάς που σημειώθηκε πριν από μια εβδομάδα σε περιοχή του Κιέβου, ξεκίνησε όταν ένας άνδρας παρενόχλησε μια γυναίκα, με τον φίλο της να του ζητάει εξηγήσεις.

Τότε ο άνδρας αυτός (σ.σ. με το κόκκινο τζάκετ) στο βίντεο, βγάζει ένα πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί από μικρή απόσταση, χωρίς, ωστόσο, να φαίνεται να τραυματίζει κάποιον σοβαρά.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι άνδρες που αποτέλεσαν τον στόχο των πυροβολισμών άρχισαν να πετάνε διάφορα αντικείμενα, κάποια εκ των οποίων πέτυχαν τη γυναίκα στο κεφάλι με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτή να καταρρεύσει και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.


