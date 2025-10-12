H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς σε μπαρ του Κιέβου για τα μάτια μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο
Δράστης ένας άνδρας που την παρενόχλησε - Άνοιξε πυρ όταν του ζήτησε τον λόγο ο φίλος της - Πληροφορίες ότι πιο σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα
Έναν άγριο καβγά για μια γυναίκα, με πυροβολισμούς και ιπτάμενα.. τραπέζια και καρέκλες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε μπαρ στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο καβγάς που σημειώθηκε πριν από μια εβδομάδα σε περιοχή του Κιέβου, ξεκίνησε όταν ένας άνδρας παρενόχλησε μια γυναίκα, με τον φίλο της να του ζητάει εξηγήσεις.
Τότε ο άνδρας αυτός (σ.σ. με το κόκκινο τζάκετ) στο βίντεο, βγάζει ένα πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί από μικρή απόσταση, χωρίς, ωστόσο, να φαίνεται να τραυματίζει κάποιον σοβαρά.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι άνδρες που αποτέλεσαν τον στόχο των πυροβολισμών άρχισαν να πετάνε διάφορα αντικείμενα, κάποια εκ των οποίων πέτυχαν τη γυναίκα στο κεφάλι με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτή να καταρρεύσει και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
🤯 У Києві чоловік відкрив стрілянину по людях в барі — інцидент стався на Новопечерських Липках— Breaking News (@breakingUAnews) October 12, 2025
Він почав чіплятися до дівчини, за яку заступився її хлопець. Після цього нападник дістав пістолет і відкрив вогонь. Дівчина намагалася зупинити нападника, але в результаті… pic.twitter.com/wnqrDz2wWe
