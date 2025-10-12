ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Εφετείο εμπόδισε προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Εφετείο εμπόδισε προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο
Εφετείο εμπόδισε προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την υπαγωγή των Εθνοφρουρών στον έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μεν αλλά απέρριψε την ανάπτυξή τους στην πόλη

Εφετείο εμπόδισε προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο
Οι εκατοντάδες στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς οι οποίοι στάλθηκαν στο Σικάγο για να υποστηρίξουν την αστυνομία μετανάστευσης δεν μπορούν να αναπτυχθούν στην πόλη, μπορούν πάντως να παραμείνουν στην πολιτεία Ιλινόι, έκρινε το Σάββατο αμερικανικό εφετείο.

Η απόφαση επικύρωσε κατά μεγάλο μέρος της την αναστολή της ανάπτυξης που αποφάσισε ομοσπονδιακή δικαστής, αντικρούοντας διαταγή του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων παράνομων μεταναστών που διεξάγει η κυβέρνησή του.

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τη δικαστή Έιπριλ Πέρι να ανασταλεί για δύο εβδομάδες η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, πόλη όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί.

Το εφετείο έκανε δεκτή την υπαγωγή των εθνοφρουρών στον έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μεν αλλά απέρριψε την ανάπτυξή τους στην πόλη.

Η έφεση ασκήθηκε, κατά τον Λευκό Οίκο, λόγω της ανάγκης να «προστατευτεί το ομοσπονδιακό προσωπικό και η ομοσπονδιακή περιουσία» στο Σικάγο έπειτα από διαδηλώσεις μπροστά σε κτίρια της αστυνομίας μετανάστευσης.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς από το Τέξας (νότια) και άλλα 300 μέλη του σώματος εφεδρείας από το Ιλινόι στάλθηκαν στο Σικάγο, σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η απόφαση του εφετείου ωστόσο αναστέλλει την ανάπτυξή τους ωσότου ακούσει άλλα επιχειρήματα για το ζήτημα.


