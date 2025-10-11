Βίντεο από drones: Η ισοπέδωση στη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους
Βίντεο από drones: Η ισοπέδωση στη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους
Τα βίντεο δείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια - Περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι έχουν γυρίσει στον τόπο τους από χθες
Συγκλονιστικά πλάνα που δημοσιοποίησαν διεθνή πρακτορεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην Πόλη της Γάζας, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι (500.000 συνολικά από την Παρασκευή) επιστρέφουν στον βορρά του θύλακα μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και μαχών.
Τα βίντεο δείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.
Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, επιστρέφουν με δισταγμό για να αναζητήσουν επιζώντες ή να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί από αυτούς μεταφέρουν στα χέρια τους μικρά παιδιά ή λίγα υπάρχοντα που κατάφεραν να σώσουν.
Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η παροχή βοήθειας άρχισε εκ νέου καθώς η εκεχειρία μπαίνει στη δεύτερη ημέρα. Φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια περνούν σταδιακά από τα συνοριακά περάσματα, με στόχο την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και στερήσεις.
Η κατάπαυση του πυρός έχει επιτρέψει την προσωρινή επιστροφή της ανθρωπιστικής δραστηριότητας και τη μεταφορά τραυματιών προς νοσοκομεία, ωστόσο η εικόνα στη Γάζα παραμένει δραματική, με τη διεθνή κοινότητα να τονίζει ότι η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει χρόνο, σταθερότητα και πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές.
Ειδήσεις σήμερα:
Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου
Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας
Το protothema στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ: Οι πρώτες ώρες της εύθραυστης εκεχειρίας, δείτε βίντεο
Τα βίντεο δείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.
Israel’s bombardment of Gaza has left large swathes of the Strip in ruins, including parts of Gaza City which was the focus of Israel’s offensive before the ceasefire.— The Associated Press (@AP) October 11, 2025
AP drone footage taken on Saturday showed massive destruction of the city’s Tal al-Hawa neighborhood. pic.twitter.com/jYZQAELJdr
Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, επιστρέφουν με δισταγμό για να αναζητήσουν επιζώντες ή να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί από αυτούς μεταφέρουν στα χέρια τους μικρά παιδιά ή λίγα υπάρχοντα που κατάφεραν να σώσουν.
Drone footage shows widespread destruction in Gaza City neighbourhoods following weeks of conflict.#Gaza #DroneFootage #Destruction pic.twitter.com/spsR14jV0K— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2025
Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η παροχή βοήθειας άρχισε εκ νέου καθώς η εκεχειρία μπαίνει στη δεύτερη ημέρα. Φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια περνούν σταδιακά από τα συνοριακά περάσματα, με στόχο την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και στερήσεις.
Η κατάπαυση του πυρός έχει επιτρέψει την προσωρινή επιστροφή της ανθρωπιστικής δραστηριότητας και τη μεταφορά τραυματιών προς νοσοκομεία, ωστόσο η εικόνα στη Γάζα παραμένει δραματική, με τη διεθνή κοινότητα να τονίζει ότι η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει χρόνο, σταθερότητα και πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές.
Ειδήσεις σήμερα:
Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου
Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας
Το protothema στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ: Οι πρώτες ώρες της εύθραυστης εκεχειρίας, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα