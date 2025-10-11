Βίντεο από drones: Η ισοπέδωση στη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους

Κλείσιμο

Συγκλονιστικά πλάνα που δημοσιοποίησαν διεθνή πρακτορεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στηνκαθώς χιλιάδεςσυνολικά από την Παρασκευή) επιστρέφουν στον βορρά του θύλακα μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και μαχών.Ταδείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, επιστρέφουν με δισταγμό για να αναζητήσουν επιζώντες ή να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί από αυτούς μεταφέρουν στα χέρια τους μικρά παιδιά ή λίγα υπάρχοντα που κατάφεραν να σώσουν.Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η παροχή βοήθειας άρχισε εκ νέου καθώς η εκεχειρία μπαίνει στη δεύτερη ημέρα. Φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια περνούν σταδιακά από τα συνοριακά περάσματα, με στόχο την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και στερήσεις.Η κατάπαυση του πυρός έχει επιτρέψει την προσωρινή επιστροφή της ανθρωπιστικής δραστηριότητας και τη μεταφορά τραυματιών προς νοσοκομεία, ωστόσο η εικόνα στη Γάζα παραμένει δραματική, με τη διεθνή κοινότητα να τονίζει ότι η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει χρόνο, σταθερότητα και πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές.