Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία μετά από ρωσικό βομβαρδισμό

Σε 4.000 κτίρια στο Κίεβο υπάρχει διακοπή υδροδότησης

Οι βομβαρδισμοί που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας σε ουκρανική υποδομή είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση για 2 εκατομμύρια καταναλωτές στο Κίεβο, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Ο ίδιος είπε ότι 4.000 κτίρια στην πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς νερό και ότι οι εργασίες για την επανασύνδεση τους με το δίκτυο υδροδότησης συνεχίζονται.

