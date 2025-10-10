Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ, Steadfast Noon
Η άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon  θα έχει διάρκεια δύο εβδομάδων - «Πρόκειται για άσκηση ρουτίνας, δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας», τόνισε ο αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.

Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Noon θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Η άσκηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, εξήγησε ο Μαρκ Ρούτε προσθέτοντας ότι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε εν δυνάμει αντίπαλο ότι η Συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπισθεί όλα τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.



Κατά τη νατοϊκή άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της Συμμαχίας.

«Θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για άσκηση ρουτίνας. Δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας και δεν συνδέεται με κανένα πραγματικό γεγονός», εξήγησε από την πλευρά του ο Τζιμ Στόουκς, αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.

Εκτός της αεροπορικής βάσης του Φόλκελ στην Ολλανδία, η άσκηση, που θα διαρκέσει περί τις δύο εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτικές βάσεις του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας επάνω από την Βόρεια Θάλασσα.

Φέτος πραγματοποιείται έπειτα από την πληθώρα περιστατικών διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και τις πτήσεις άγνωστης προέλευσης drones πάνω από την Κοπεγχάγη.

«Αυτά τα συχνότερα περιστατικά διείσδυσης είναι προφανώς κάτι που παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός συνταγματάρχης Ντάνιελ Μπαντς, επικεφαλής των πυρηνικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. «Τα drones δεν είναι νέα απειλή για μας. Τα drones είναι κάτι που λαμβάνουμε υπ' όψιν».

