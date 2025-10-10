Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ, Steadfast Noon
Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ, Steadfast Noon
Η άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon θα έχει διάρκεια δύο εβδομάδων - «Πρόκειται για άσκηση ρουτίνας, δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας», τόνισε ο αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.
Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Noon θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.
Η άσκηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, εξήγησε ο Μαρκ Ρούτε προσθέτοντας ότι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε εν δυνάμει αντίπαλο ότι η Συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπισθεί όλα τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.
Κατά τη νατοϊκή άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της Συμμαχίας.
«Θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για άσκηση ρουτίνας. Δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας και δεν συνδέεται με κανένα πραγματικό γεγονός», εξήγησε από την πλευρά του ο Τζιμ Στόουκς, αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.
Εκτός της αεροπορικής βάσης του Φόλκελ στην Ολλανδία, η άσκηση, που θα διαρκέσει περί τις δύο εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτικές βάσεις του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας επάνω από την Βόρεια Θάλασσα.
Φέτος πραγματοποιείται έπειτα από την πληθώρα περιστατικών διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και τις πτήσεις άγνωστης προέλευσης drones πάνω από την Κοπεγχάγη.
«Αυτά τα συχνότερα περιστατικά διείσδυσης είναι προφανώς κάτι που παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός συνταγματάρχης Ντάνιελ Μπαντς, επικεφαλής των πυρηνικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. «Τα drones δεν είναι νέα απειλή για μας. Τα drones είναι κάτι που λαμβάνουμε υπ' όψιν».
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Η άσκηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, εξήγησε ο Μαρκ Ρούτε προσθέτοντας ότι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε εν δυνάμει αντίπαλο ότι η Συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπισθεί όλα τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.
NATO’s annual nuclear deterrence exercise – STEADFAST NOON – will start on 13 October.— NATO (@NATO) October 10, 2025
The exercise is an important demonstration of the Alliance’s nuclear deterrent, and sends a clear message to any adversary that NATO can and will protect and defend all Allies 🛡️ pic.twitter.com/Tbv91mLHfm
Κατά τη νατοϊκή άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της Συμμαχίας.
«Θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για άσκηση ρουτίνας. Δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας και δεν συνδέεται με κανένα πραγματικό γεγονός», εξήγησε από την πλευρά του ο Τζιμ Στόουκς, αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.
Εκτός της αεροπορικής βάσης του Φόλκελ στην Ολλανδία, η άσκηση, που θα διαρκέσει περί τις δύο εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτικές βάσεις του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας επάνω από την Βόρεια Θάλασσα.
Φέτος πραγματοποιείται έπειτα από την πληθώρα περιστατικών διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και τις πτήσεις άγνωστης προέλευσης drones πάνω από την Κοπεγχάγη.
«Αυτά τα συχνότερα περιστατικά διείσδυσης είναι προφανώς κάτι που παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός συνταγματάρχης Ντάνιελ Μπαντς, επικεφαλής των πυρηνικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. «Τα drones δεν είναι νέα απειλή για μας. Τα drones είναι κάτι που λαμβάνουμε υπ' όψιν».
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα