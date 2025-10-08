Κίνα: Η πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου έγινε τουριστικό αξιοθέατο – Μπάντζι τζάμπινγκ, καφετέρια και γυάλινος διάδρομος στα 625 μέτρα
Συνδέει δύο ορεινές περιοχές στη νότια Κίνα, μειώνει το ταξίδι από δύο ώρες σε δύο λεπτά και προσφέρει εμπειρίες που κόβουν την ανάσα – από καφέ πάνω στα σύννεφα μέχρι βουτιές στο κενό
Η νέα γέφυρα ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της επίσης κινεζικής Duge Bridge (ύψους 564 μέτρων), ανοίγοντας έναν νέο δρόμο – κυριολεκτικά και μεταφορικά – για την κινεζική μηχανική.
Ένα έργο-ορόσημο για την ΚίναΗ γέφυρα εκτείνεται σε συνολικό μήκος σχεδόν 3 χιλιομέτρων, με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων, γεγονός που την καθιστά και τη μακρύτερη γέφυρα σε ορεινή περιοχή παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, η λειτουργία της μειώνει τον χρόνο διέλευσης της εθνικής οδού S57 από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, διευκολύνοντας τη σύνδεση μεταξύ της ειδικής περιφέρειας Liuzhi και της κομητείας Anlong.
The Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, China is the world’s largest bridge. It is 2.89km long and is 625 feet in the air. It cost the Chinese $292 million and just 3.5yrs to build. It just opened in September 2025.— Wolf 🐺 (@WorldByWolf) October 4, 2025
Makes you think. pic.twitter.com/MMBmmtjLuT
«Αυτή η γέφυρα κάνει τη ζωή μας τόσο πιο εύκολη», ανέφερε ο 67χρονος κάτοικος Λιάνγκ Ζουντόνγκ στο τοπικό μέσο Discover Guizhou. Το έργο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια και υποβλήθηκε σε δοκιμές αντοχής πέντε ημερών, όπου σχεδόν 100 φορτηγά κινήθηκαν ταυτόχρονα πάνω στο κατάστρωμα για να ελεγχθεί η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα της κατασκευής.
Μηχανική ακρίβεια και έξυπνη τεχνολογίαΟι κατασκευαστές αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις λόγω των ανέμων που πλήττουν το φαράγγι. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, ενσωματώθηκαν ανεμοθραύστες και σταθεροποιητικές πλάκες, ενώ αισθητήρες και «έξυπνα» καλώδια καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της γέφυρας. Επίσης, εφαρμόστηκε σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας για τη σωστή σκλήρυνση του σκυροδέματος, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια αντοχή της.
Από θαύμα μηχανικής σε τουριστικό αξιοθέατοΗ γέφυρα δεν εντυπωσιάζει μόνο για το ύψος και τη δομή της, αλλά και για τις τουριστικές δραστηριότητες που φιλοξενεί. Οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν με γυάλινο ασανσέρ ως το υψηλότερο σημείο του τόξου, 2.600 πόδια πάνω από το ποτάμι, όπου λειτουργεί καφετέρια με θέα στο φαράγγι. Υπάρχει επίσης γυάλινος διάδρομος μήκους 580 μέτρων που επιτρέπει στους πιο τολμηρούς να κοιτάξουν απευθείας στο κενό, καθώς και σταθμός για bungee jumping, μελλοντικά δε προβλέπεται να προστεθούν εκκινήσεις για skydiving και αλεξίπτωτο πλαγιάς.
HELL NO!!— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 7, 2025
This is what you can do from China's newly opened Huajiang Grand Canyon Bridge.
It's turned what was once a two-hour drive across the gorge into a trip of barely two minutes.pic.twitter.com/ajKqyV3CxK
Ο υπεύθυνος ασφάλειας των αθλημάτων, Φου, περιέγραψε την εμπειρία στο Guardian: «Η θέα από τη γέφυρα είναι φανταστική. Από κάτω κυλά ο ποταμός Μπέιπαν, κοντά βρίσκεται το χωριό Χουατζιάνγκ και ένας καταρράκτης. Είναι συναρπαστικό – η γέφυρα είναι τόσο ψηλή, και πολλοί έρχονται απλώς για να τη δουν. Το να στέκεσαι πάνω της είναι από μόνο του μια εμπειρία».
Η απήχηση στο κοινό και οι πρώτες αντιδράσειςΠαρότι ορισμένες εγκαταστάσεις – όπως η καφετέρια – δεν έχουν ανοίξει ακόμη πλήρως (αναμένεται τον Νοέμβριο), το έργο ήδη προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Η πρόσβαση περιορίζεται σε 5.000 άτομα ημερησίως, ενώ οι τοπικοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι βλέπουν «έκρηξη» επισκεψιμότητας.
The view from the coffee shop on top of the world's tallest bridge, Huajiang Grand Canyon Bridge in China. pic.twitter.com/hbrvn5c3WU— Carl Zha (@CarlZha) October 7, 2025
Ο ιδιοκτήτης ξενώνα Λιν Γκουοκουάν ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρησή του είναι πλέον πλήρως κλεισμένη:
«Από τότε που άνοιξε, έχω διασχίσει τη γέφυρα τέσσερις φορές. Πριν ολοκληρωθεί, την είχα επισκεφθεί πάνω από 200 φορές για να βλέπω την πρόοδο. Τώρα μπορώ να βλέπω τη ψηλότερη γέφυρα του κόσμου από την αυλή μου».
Στα κινεζικά social media κυκλοφορούν βίντεο και πλάνα με drone από τη γέφυρα, με χρήστες να σχολιάζουν πως «τα αυτοκίνητα μοιάζουν με μυρμήγκια» και ότι «από το αυτοκίνητο νιώθεις πως μπορείς να αγγίξεις τα σύννεφα».
The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today. 🇨🇳— Bridging News (@BridgingNews_) September 28, 2025
Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.… pic.twitter.com/NUlDF33FiK
Το νέο παγκόσμιο ρεκόρΗ Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ είναι επίσημα η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, με διαφορά σχεδόν 200 πόδια από την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, αλλά και η 19η ψηλότερη σε ό,τι αφορά τους πυλώνες της, οι οποίοι φτάνουν τα 262 μέτρα.
Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και τουριστικό ενδιαφέρον, το έργο αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την Κίνα ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή στα μεγάλα έργα υποδομής, εκεί όπου η μηχανική και το θέαμα συναντιούνται… σε ύψος ρεκόρ.
