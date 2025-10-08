Κίνα: Η πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου έγινε τουριστικό αξιοθέατο – Μπάντζι τζάμπινγκ, καφετέρια και γυάλινος διάδρομος στα 625 μέτρα
Γέφυρα Κίνα

Κίνα: Η πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου έγινε τουριστικό αξιοθέατο – Μπάντζι τζάμπινγκ, καφετέρια και γυάλινος διάδρομος στα 625 μέτρα

Συνδέει δύο ορεινές περιοχές στη νότια Κίνα, μειώνει το ταξίδι από δύο ώρες σε δύο λεπτά και προσφέρει εμπειρίες που κόβουν την ανάσα – από καφέ πάνω στα σύννεφα μέχρι βουτιές στο κενό

Κίνα: Η πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου έγινε τουριστικό αξιοθέατο – Μπάντζι τζάμπινγκ, καφετέρια και γυάλινος διάδρομος στα 625 μέτρα
Η Κίνα έσπασε για ακόμη μια φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στην κατασκευή γεφυρών, εγκαινιάζοντας πρόσφατα τη Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ (Huajiang Grand Canyon Bridge), που θεωρείται πλέον η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο. Το κατάστρωμά της βρίσκεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, συνδέοντας δύο απόκρημνες πλευρές του φαραγγιού στην επαρχία Γκουιζού της νότιας Κίνας.

Η νέα γέφυρα ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της επίσης κινεζικής Duge Bridge (ύψους 564 μέτρων), ανοίγοντας έναν νέο δρόμο – κυριολεκτικά και μεταφορικά – για την κινεζική μηχανική.

Ένα έργο-ορόσημο για την Κίνα

Η γέφυρα εκτείνεται σε συνολικό μήκος σχεδόν 3 χιλιομέτρων, με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων, γεγονός που την καθιστά και τη μακρύτερη γέφυρα σε ορεινή περιοχή παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, η λειτουργία της μειώνει τον χρόνο διέλευσης της εθνικής οδού S57 από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, διευκολύνοντας τη σύνδεση μεταξύ της ειδικής περιφέρειας Liuzhi και της κομητείας Anlong.



«Αυτή η γέφυρα κάνει τη ζωή μας τόσο πιο εύκολη», ανέφερε ο 67χρονος κάτοικος Λιάνγκ Ζουντόνγκ στο τοπικό μέσο Discover Guizhou. Το έργο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια και υποβλήθηκε σε δοκιμές αντοχής πέντε ημερών, όπου σχεδόν 100 φορτηγά κινήθηκαν ταυτόχρονα πάνω στο κατάστρωμα για να ελεγχθεί η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Μηχανική ακρίβεια και έξυπνη τεχνολογία

Οι κατασκευαστές αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις λόγω των ανέμων που πλήττουν το φαράγγι. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, ενσωματώθηκαν ανεμοθραύστες και σταθεροποιητικές πλάκες, ενώ αισθητήρες και «έξυπνα» καλώδια καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της γέφυρας. Επίσης, εφαρμόστηκε σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας για τη σωστή σκλήρυνση του σκυροδέματος, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια αντοχή της.

Από θαύμα μηχανικής σε τουριστικό αξιοθέατο

Η γέφυρα δεν εντυπωσιάζει μόνο για το ύψος και τη δομή της, αλλά και για τις τουριστικές δραστηριότητες που φιλοξενεί. Οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν με γυάλινο ασανσέρ ως το υψηλότερο σημείο του τόξου, 2.600 πόδια πάνω από το ποτάμι, όπου λειτουργεί καφετέρια με θέα στο φαράγγι. Υπάρχει επίσης γυάλινος διάδρομος μήκους 580 μέτρων που επιτρέπει στους πιο τολμηρούς να κοιτάξουν απευθείας στο κενό, καθώς και σταθμός για bungee jumping, μελλοντικά δε προβλέπεται να προστεθούν εκκινήσεις για skydiving και αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Ο υπεύθυνος ασφάλειας των αθλημάτων, Φου, περιέγραψε την εμπειρία στο Guardian: «Η θέα από τη γέφυρα είναι φανταστική. Από κάτω κυλά ο ποταμός Μπέιπαν, κοντά βρίσκεται το χωριό Χουατζιάνγκ και ένας καταρράκτης. Είναι συναρπαστικό – η γέφυρα είναι τόσο ψηλή, και πολλοί έρχονται απλώς για να τη δουν. Το να στέκεσαι πάνω της είναι από μόνο του μια εμπειρία».

Η απήχηση στο κοινό και οι πρώτες αντιδράσεις

Παρότι ορισμένες εγκαταστάσεις – όπως η καφετέρια – δεν έχουν ανοίξει ακόμη πλήρως (αναμένεται τον Νοέμβριο), το έργο ήδη προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Η πρόσβαση περιορίζεται σε 5.000 άτομα ημερησίως, ενώ οι τοπικοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι βλέπουν «έκρηξη» επισκεψιμότητας.



Ο ιδιοκτήτης ξενώνα Λιν Γκουοκουάν ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρησή του είναι πλέον πλήρως κλεισμένη:
«Από τότε που άνοιξε, έχω διασχίσει τη γέφυρα τέσσερις φορές. Πριν ολοκληρωθεί, την είχα επισκεφθεί πάνω από 200 φορές για να βλέπω την πρόοδο. Τώρα μπορώ να βλέπω τη ψηλότερη γέφυρα του κόσμου από την αυλή μου».

Στα κινεζικά social media κυκλοφορούν βίντεο και πλάνα με drone από τη γέφυρα, με χρήστες να σχολιάζουν πως «τα αυτοκίνητα μοιάζουν με μυρμήγκια» και ότι «από το αυτοκίνητο νιώθεις πως μπορείς να αγγίξεις τα σύννεφα».



Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ είναι επίσημα η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, με διαφορά σχεδόν 200 πόδια από την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, αλλά και η 19η ψηλότερη σε ό,τι αφορά τους πυλώνες της, οι οποίοι φτάνουν τα 262 μέτρα.

Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και τουριστικό ενδιαφέρον, το έργο αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την Κίνα ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή στα μεγάλα έργα υποδομής, εκεί όπου η μηχανική και το θέαμα συναντιούνται… σε ύψος ρεκόρ.

