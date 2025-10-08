Κίνα: Η πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου έγινε τουριστικό αξιοθέατο – Μπάντζι τζάμπινγκ, καφετέρια και γυάλινος διάδρομος στα 625 μέτρα

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Ο ιδιοκτήτης ξενώνα Λιν Γκουοκουάν ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρησή του είναι πλέον πλήρως κλεισμένη:«Από τότε που άνοιξε, έχω διασχίσει τη γέφυρα τέσσερις φορές. Πριν ολοκληρωθεί, την είχα επισκεφθεί πάνω από 200 φορές για να βλέπω την πρόοδο. Τώρα μπορώ να βλέπω τη ψηλότερη γέφυρα του κόσμου από την αυλή μου».Στα κινεζικά social media κυκλοφορούν βίντεο και πλάνα με drone από τη γέφυρα, με χρήστες να σχολιάζουν πως «τα αυτοκίνητα μοιάζουν με μυρμήγκια» και ότι «από το αυτοκίνητο νιώθεις πως μπορείς να αγγίξεις τα σύννεφα».Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ είναι επίσημα η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, με διαφορά σχεδόν 200 πόδια από την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, αλλά και η 19η ψηλότερη σε ό,τι αφορά τους πυλώνες της, οι οποίοι φτάνουν τα 262 μέτρα.Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και τουριστικό ενδιαφέρον, το έργο αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την Κίνα ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή στα μεγάλα έργα υποδομής, εκεί όπου η μηχανική και το θέαμα συναντιούνται… σε ύψος ρεκόρ.