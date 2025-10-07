Γερμανία: «Μια ειρηνευτική λύση για την Γάζα δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά», εκτιμά ο καγκελάριος Μερτς
Ο Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα θέλει να συζητήσει, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος
«Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο τις τελευταίες ώρες», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, ενώ, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις με drones, τις απέδωσε στην Ρωσία, τον «εχθρό της πολιτικής μας τάξης».
«Θέλω οι Ευρωπαίοι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ πιο κοντά τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι ήταν τις τελευταίες ώρες. Το ζήτημα είναι να δούμε πρώτα τους ομήρους να απελευθερώνονται. Μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρξει μια λύση δύο κρατών. Οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται μια πατρίδα!», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL.
Ερωτώμενος για τα επανειλημμένα περιστατικά με drones τις τελευταίες εβδομάδες, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «γνωρίζουμε την απειλή και μπορούμε να την αξιολογήσουμε» και, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τόνισε: «Θέλει να μας τρομάξει. Δεν θα τρομοκρατηθούμε. Θα αμυνθούμε αποτελεσματικά ενάντια σε αυτή την απειλή. Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν διεξάγει υβριδικό πόλεμο, έναν πόλεμο παραπληροφόρησης εναντίον μας. Θέλει να καταστρέψει την πολιτική τάξη στην ήπειρό μας. Η Ρωσία είναι εχθρός της πολιτικής μας τάξης, αλλά θα έρθει μια μέρα που θα είναι πρόθυμος να συζητήσει (…) Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να διαπραγματευτεί, αλλά να βομβαρδίσει. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, κάθε προσπάθεια συνομιλιών καταλήγει σε ακόμη πιο σκληρές επιθέσεις στην Ουκρανία».
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της στρατιωτικής θητείας και του ενδεχομένου επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «πρέπει σταδιακά να επιστρέψουμε στο σημείο όπου θα στρατολογούμε μεγαλύτερο αριθμό νέων για την Bundeswehr» και υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν θα είχε αντίρρηση να υπηρετήσουν στον στρατό είτε τα παιδιά είτε τα εγγόνια του.
