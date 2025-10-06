Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου ο δασμός 25% στις εισαγωγές βαρέων φορτηγών οχημάτων στις ΗΠΑ
Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου ο δασμός 25% στις εισαγωγές βαρέων φορτηγών οχημάτων στις ΗΠΑ
Μένει να διαπιστωθεί πώς η επιβολή δασμού σε εισαγωγές φορτηγών θα ενταχθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η επιβολή δασμού σε εισαγόμενα βαρέα φορτηγά οχήματα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου
Το μέτρο, όπως το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social, αποφασίστηκε για λόγους εθνικής ασφαλείας και αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.
Μένει να διαπιστωθεί πώς η επιβολή δασμού σε εισαγωγές φορτηγών θα ενταχθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει στις 26 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί στις αρχές Νοεμβρίου για τη νομιμότητα των τελωνειακών δασμών που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε στα τέλη του Αυγούστου ότι πολλοί από τους «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβλήθηκαν παράνομα, ωστόσο διατήρησε σε ισχύ τα μέτρα αυτά έως ότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Το μέτρο, όπως το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social, αποφασίστηκε για λόγους εθνικής ασφαλείας και αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.
Μένει να διαπιστωθεί πώς η επιβολή δασμού σε εισαγωγές φορτηγών θα ενταχθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει στις 26 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί στις αρχές Νοεμβρίου για τη νομιμότητα των τελωνειακών δασμών που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε στα τέλη του Αυγούστου ότι πολλοί από τους «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβλήθηκαν παράνομα, ωστόσο διατήρησε σε ισχύ τα μέτρα αυτά έως ότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα