Ζελένσκι: Χρησιμοποιήσαμε πυραύλους ουκρανικής παραγωγής στα τελευταία πλήγματα στη Ρωσία
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως το shutdown στην αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επηρεάσει την προμήθεια όπλων στο Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι στις πρόσφατες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ουκρανικός στρατός σε ρωσικές υποδομές χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εγχώριας κατασκευής.

«Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τις τελευταίες μέρες η Ουκρανία χρησιμοποίησε αποκλειστικά ουκρανικής παραγωγής προϊόντα (και) όχι μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον νέο της πύραυλο Flamingo εναντίον ρωσικών στόχων.

«Κρίνοντας από τις επιθέσεις, νομίζω ότι είναι σαφές για τον κόσμο πού χρησιμοποιήθηκαν drones και πού δεν χρησιμοποιήθηκαν drones» πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η προμήθεια όπλων αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία δεν έχει επηρεαστεί από την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον.

