Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Σεισμός 4,9 ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία
Σεισμός 4,9 ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή υλικές ζημιές
Σεισμός 4,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (6/10) στις 12:14 ώρα Ιταλίας, στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή υλικές ζημιές.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 64 χιλιόμετρα από την πόλη Ρίμινι και 35 χιλιόμετρα ανατολικά και βορειοανατολικά της ακτής του Πεζάρο, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά του Φάνο, με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιφέρεια των Μαρκών.
Στο Φάνο, ο δήμαρχος Λούκα Σερφίλιπι διέταξε την προληπτική λειτουργία του Δημοτικού Επιχειρησιακού Κέντρου, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζει τυχόν παρεμβάσεις, καθώς και προληπτικές επιθεωρήσεις στα σχολεία.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το Δημοτικό Τεχνικό Γραφείο ανέλαβε να πραγματοποιήσει προληπτικές επιθεωρήσεις σε όλα τα σχολικά κτίρια της πόλης, με στόχο να διασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια των κτιρίων και να καθησυχάσει τις οικογένειες και το σχολικό προσωπικό.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 64 χιλιόμετρα από την πόλη Ρίμινι και 35 χιλιόμετρα ανατολικά και βορειοανατολικά της ακτής του Πεζάρο, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά του Φάνο, με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιφέρεια των Μαρκών.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 44 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 6, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/3XWPxpgOvw
Στο Φάνο, ο δήμαρχος Λούκα Σερφίλιπι διέταξε την προληπτική λειτουργία του Δημοτικού Επιχειρησιακού Κέντρου, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζει τυχόν παρεμβάσεις, καθώς και προληπτικές επιθεωρήσεις στα σχολεία.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το Δημοτικό Τεχνικό Γραφείο ανέλαβε να πραγματοποιήσει προληπτικές επιθεωρήσεις σε όλα τα σχολικά κτίρια της πόλης, με στόχο να διασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια των κτιρίων και να καθησυχάσει τις οικογένειες και το σχολικό προσωπικό.
Ειδήσεις σήμερα:
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα