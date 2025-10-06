Σεισμός 4,9 ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία
Σεισμός 4,9 ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή υλικές ζημιές

Σεισμός 4,9 ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία
Σεισμός 4,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (6/10) στις 12:14 ώρα Ιταλίας, στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή υλικές ζημιές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 64 χιλιόμετρα από την πόλη Ρίμινι και 35 χιλιόμετρα ανατολικά και βορειοανατολικά της ακτής του Πεζάρο, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά του Φάνο, με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιφέρεια των Μαρκών.


Στο Φάνο, ο δήμαρχος Λούκα Σερφίλιπι διέταξε την προληπτική λειτουργία του Δημοτικού Επιχειρησιακού Κέντρου, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζει τυχόν παρεμβάσεις, καθώς και προληπτικές επιθεωρήσεις στα σχολεία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το Δημοτικό Τεχνικό Γραφείο ανέλαβε να πραγματοποιήσει προληπτικές επιθεωρήσεις σε όλα τα σχολικά κτίρια της πόλης, με στόχο να διασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια των κτιρίων και να καθησυχάσει τις οικογένειες και το σχολικό προσωπικό.

