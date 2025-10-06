Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ουκρανικό πλήγμα σε εργοστάσιο εκρηκτικών και τερματικό πετρελαίου στη Ρωσία
Ουκρανικό πλήγμα σε εργοστάσιο εκρηκτικών και τερματικό πετρελαίου στη Ρωσία
Το Κίεβο ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov
Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια της Ρωσίας που παράγουν εκρηκτικά για μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών για τον στρατό της Ρωσίας καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία που τροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.
Οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν βαλτώσει.
Σε μια ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.
Πρόσθεσε πως ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.
Οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν βαλτώσει.
Σε μια ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.
Πρόσθεσε πως ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.
Ειδήσεις σήμερα:
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα