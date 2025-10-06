Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Συγκινητική διάσωση τραυματισμένου τζάγκουαρ που πάλευε για τη ζωή του σε ποτάμι στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Το άγριο ζώο βρισκόταν για ώρες μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο - Οι εικόνες της επιχείρησης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου
Συγκίνηση προκάλεσε στη Βραζιλία η διάσωση ενός τζάγκουαρ που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες παλεύοντας να επιβιώσει.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, το άγριο ζώο φαίνεται να προσπαθεί να κρατηθεί από ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες προσπαθούν να το προσεγγίσουν με προσοχή.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό. Μετά τη διάσωσή του, το τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Οι εικόνες της επιχείρησης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να επαινούν την προσπάθεια των διασωστών να σώσουν το εμβληματικό αιλουροειδές του Αμαζονίου.
