Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεσή της σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Το 2024, τοεξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του στρατού της Ρωσίας για τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, τα οποία χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου.Απαντώντας στις ρωσικές επιθέσεις, το Κίεβο διεξάγει όλο και πιο συχνά πλήγματα σε διυλιστήρια της Ρωσίας, επιδιώκοντας να μειώσει τα έσοδα που παράγονται από αυτόν τον τομέα, ο οποίος βοηθά τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.Πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) δήλωσε σήμερα στοότι μια ουκρανική επίθεση έπληξε διυλιστήριο που απέχει 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, στη ρωσική περιφέρεια του, κοντά στο Καζακστάν.Βίντεο, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να συντρίβεται πάνω σε αυτό που φαίνεται να είναι διυλιστήριο, και να αναδύεται γκρίζος καπνός στον ουρανό.Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας έκανε λόγο για πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.