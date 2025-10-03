Η κυβέρνηση Τραμπ «πάγωσε» χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων προς το Σικάγο
Η κυβέρνηση Τραμπ «πάγωσε» χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων προς το Σικάγο

Οι ομοσπονδιακές Αρχές αιτιολόγησαν την απόφαση σαν κίνηση κατά της ποικιλομορφίας την οποία εφαρμόζει η διοίκηση της πόλης από τους Δημοκρατικούς

Η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισ. δολαρίων για τις υποδομές στο Σικάγο, δήλωσε την Παρασκευή ο Ρας Βόουτ, διευθυντής του ομοσπονδιακού γραφείου διαχείρισης και προϋπολογισμού.

Ο Βόουτ δήλωσε ότι τα χρήματα για μεγάλα έργα στο σύστημα μαζικής μεταφοράς του μετρό του Σικάγου, μεταξύ τους οι επεκτάσεις της Κόκκινης Γραμμής και ο εκσυγχρονισμός της υποδομής, «έχουν τεθεί σε αναστολή για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν θα διατεθεί μέσω συμβάσεων που βασίζονται στις φυλές».

Επικαλέστηκε, ειδικότερα, έναν νέο κανόνα του υπουργείου Μεταφορών που τέθηκε σε ισχύ μόλις την Τετάρτη. Ο κανόνας εξετάζει αν οι ανάδοχοι με μικρές επιχειρήσεις εμπλέκονται σε αυτό που ο Λευκός Οίκος θεωρεί ως «ακατάλληλες πρωτοβουλίες για την προώθηση της πολυμορφίας».

Πρόκειται για έργα που είχε οριστικοποιήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της, επισημαίνει ο Guardian.

Την Τετάρτη, ο ίδιος δήλωνε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε παγώσει 18 δισ. δολάρια για μεγάλα έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων μιας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον ποταμό Χάντσον και μιας επέκτασης του υπόγειου σιδηροδρομικού συστήματος στη Δεύτερη Λεωφόρο. Ο Βόουτ είχε επικαλεστεί την ίδια αιτιολογία.

Ο Guardian σημειώνει ότι η απόφαση είναι άλλη μία επίθεση κατά της διοίκησης της πόλης, η οποία πρόσκειται στους Δημοκρατικούς, κατά τη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

1 ΣΧΟΛΙΟ

