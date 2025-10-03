Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Ποια είναι η «Μπάρμπι της Γάζας» - Η Ισπανίδα influencer και μητέρα 4 παιδιών που ταξιδεύει με τον στολίσκο
Οι τοποθετήσεις της μέσα από το πλοίο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις - Κάποιοι χαιρετίζουν την προσπάθειά της να αναδείξει τις εξελίξεις, ενώ άλλοι επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί περιεχόμενο
Η Άνα Μαρία Αλκάλδε, γνωστή και ως Χανάν και αποκαλούμενη από τα μέσα «Μπάρμπι της Γάζας», έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής που πλέει προς τη Γάζα.
Η 46χρονη δημιουργός περιεχομένου, με καταγωγή από τη Γρανάδα, ζει στη Θέουτα με τον σύζυγό της, Αμίν Αμπντελκαντέρ –αστυνομικό της τοπικής δύναμης– και τα έξι παιδιά τους. Συμμετέχει σε μία από τις είκοσι βάρκες της αποστολής, στην οποία επιβαίνουν συνολικά πάνω από 500 άτομα, έχοντας αναλάβει να μοιράζεται πληροφορίες και εικόνες από το ταξίδι μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Ο λογαριασμός της στο TikTok πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ στο Instagram αριθμεί περίπου 300.000. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές ένταξης.
Το 2023 η Άνα Αλκάλδε έλαβε το Βραβείο Lince «Antirracista sin Peros», που απονέμεται από το Instituto República y Democracia, το οποίο αναγνώρισε τη συμβολή της στον αγώνα κατά του ρατσισμού.
Η 46χρονη δημιουργός περιεχομένου, με καταγωγή από τη Γρανάδα, ζει στη Θέουτα με τον σύζυγό της, Αμίν Αμπντελκαντέρ –αστυνομικό της τοπικής δύναμης– και τα έξι παιδιά τους. Συμμετέχει σε μία από τις είκοσι βάρκες της αποστολής, στην οποία επιβαίνουν συνολικά πάνω από 500 άτομα, έχοντας αναλάβει να μοιράζεται πληροφορίες και εικόνες από το ταξίδι μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο λογαριασμός της στο TikTok πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ στο Instagram αριθμεί περίπου 300.000. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές ένταξης.
@familiabdelkader
Cargados de esperanza con nuestros compañeros rumbo a Gaza♬ Leve Palestina (Hijazi Remix) - Hijazi
Η ακτιβίστρια που ασπάστηκε το ΙσλάμΠριν από περισσότερα από 20 χρόνια ασπάστηκε το Ισλάμ, ενώ σήμερα η διαδικτυακή της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, συνδυάζοντας προσωπικές οικογενειακές στιγμές με περιεχόμενο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φεμινισμό και τη δικαιοσύνη.
@familiabdelkader
Barcos camuflados a nuestro alrededor. Esperando la interceccion nuevamente♬ sonido original - Familia Abdelkader 🍉
Το 2023 η Άνα Αλκάλδε έλαβε το Βραβείο Lince «Antirracista sin Peros», που απονέμεται από το Instituto República y Democracia, το οποίο αναγνώρισε τη συμβολή της στον αγώνα κατά του ρατσισμού.
@familiabdelkader
Solo quiero que sepas que te echo mucho de menos y que cada día me doy más cuenta de lo afortunado que soy por tenerte en mi vida y lo feliz que me siento contigo. Te Amo Dobbita Diali. P.D.: Por favor la comunidad ahorraros los comentarios sobre la religión, la vestimenta y actos que pertenecen a la libertad individual de cada uno. Gracias♬ sonido original - Belén Jurado
Σε αυτή την περίσταση, μίλησε για την προσωπική της σχέση με τη θρησκεία. «Αναρωτιέστε γιατί μια λευκή, ξανθιά γυναίκα με γαλανά μάτια βρίσκεται εδώ να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα. Κι εγώ νιώθω περίεργα. Το 2000 ασπάστηκα το Ισλάμ και αποφάσισα να φορέσω μαντήλα. Τότε ήταν που η ζωή μου ως λευκής προνομιούχου άλλαξε ριζικά: Από εκεί που είχα πολλές προτάσεις εργασίας, με απέβαλαν από τον "Ερυθρό Σταυρό" για ιδεολογικούς λόγους· από εκεί που μου πρόσφεραν τη δυνατότητα να πηγαίνω δωρεάν στο γυμναστήριο ή να δουλεύω ως γυμνάστρια, βρέθηκα να μου αφαιρούν το δικαίωμα εισόδου. Άρχισαν να με αμφισβητούν, να με γελοιοποιούν στις διάφορες δουλειές» υποστηρίζει.
@familiabdelkader
Usar símbolos de Resistecia buscar espacios momentos y excusas para no dejar de hablar de la causa de la humanidad ✊🏽🇵🇸♬ sonido original - Familia Abdelkader 🍉
Όπως σημείωσε, τελικά αποφάσισε να αφαιρέσει τη μαντήλα. «Πήγα σε διάφορες συνεντεύξεις εργασίας όπου ήμουν πρώτη σε όλες και τότε προέκυψε να μπορώ να επιλέξω. (…) Βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση της μουσουλμάνας γυναίκας με μαντήλα, συνειδητοποίησα πόσο πιο αναγκαίος είναι ένας διαθεματικός φεμινισμός» εξηγεί.
Οι αναρτήσεις της από το πλοίο με προορισμό τη ΓάζαΟι τοποθετήσεις της μέσα από το πλοίο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις: κάποιοι χαιρετίζουν την προσπάθειά της να αναδείξει τις εξελίξεις, ενώ άλλοι επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί περιεχόμενο.
«Ξέρουμε ότι δεν σέβονται κανένα δικαίωμα και η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά έχουμε την κοινωνική υποστήριξη», δήλωσε, ενώ τόνισε: «Αυτό που μας πονά περισσότερο είναι ότι τελικά αυτές οι επιθέσεις αποσπούν την προσοχή από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα: την πλήρη εξόντωση ενός λαού και χιλιάδες παιδιά που ήδη βρίσκονται σε συνθήκες σοβαρού λιμού και πεθαίνουν κατά εκατοντάδες κάθε μέρα».
Η 46χρονη ακτιβίστρια έχει δεχτεί, επίσης, κριτική και για την εμφάνισή της σε βίντεο όπου χορεύει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος. Όπως είπε η ίδια, το βίντεο το τράβηξε για να αποχαιρετήσει τα παιδιά της. «Είναι η ημέρα του αποχαιρετισμού και θέλω να με δουν χαμογελαστή. Πρέπει να κλαίω για να πάω να υπηρετήσω μια αποστολή; Φεύγω γεμάτη ελπίδα» περιγράφει.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
