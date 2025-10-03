Ποια είναι η «Μπάρμπι της Γάζας» - Η Ισπανίδα influencer και μητέρα 4 παιδιών που ταξιδεύει με τον στολίσκο

@familiabdelkader Usar símbolos de Resistecia buscar espacios momentos y excusas para no dejar de hablar de la causa de la humanidad ✊🏽🇵🇸 ♬ sonido original - Familia Abdelkader 🍉

Σε αυτή την περίσταση,. «Αναρωτιέστε γιατί μια λευκή, ξανθιά γυναίκα με γαλανά μάτια βρίσκεται εδώ να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα. Κι εγώ νιώθω περίεργα. Το 2000 ασπάστηκα το Ισλάμ και αποφάσισα να φορέσω μαντήλα. Τότε ήταν που η ζωή μου ως λευκής προνομιούχου άλλαξε ριζικά: Από εκεί που είχα πολλές προτάσεις εργασίας, με απέβαλαν από τον "Ερυθρό Σταυρό" για ιδεολογικούς λόγους· από εκεί που μου πρόσφεραν τη δυνατότητα να πηγαίνω δωρεάν στο γυμναστήριο ή να δουλεύω ως γυμνάστρια, βρέθηκα να μου αφαιρούν το δικαίωμα εισόδου. Άρχισαν να με αμφισβητούν, να με γελοιοποιούν στις διάφορες δουλειές» υποστηρίζει.Όπως σημείωσε, τελικά αποφάσισε να αφαιρέσει τη μαντήλα. «Πήγα σε διάφορες συνεντεύξεις εργασίας όπου ήμουν πρώτη σε όλες και τότε προέκυψε να μπορώ να επιλέξω. (…) Βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση της μουσουλμάνας γυναίκας με μαντήλα, συνειδητοποίησα πόσο πιο αναγκαίος είναι ένας διαθεματικός φεμινισμός» εξηγεί.Οι τοποθετήσεις της μέσα από το πλοίο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις: κάποιοι χαιρετίζουν την προσπάθειά της να αναδείξει τις εξελίξεις, ενώ άλλοι επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί περιεχόμενο.«Ξέρουμε ότι δεν σέβονται κανένα δικαίωμα και η ζωή μας, αλλά έχουμε την», δήλωσε, ενώ τόνισε: «Αυτό που μας πονά περισσότερο είναι ότι τελικά αυτές οι επιθέσεις αποσπούν την προσοχή από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα: την πλήρη εξόντωση ενός λαού και χιλιάδες παιδιά που ήδη βρίσκονται σε συνθήκες σοβαρού λιμού και πεθαίνουν κατά εκατοντάδες κάθε μέρα».Η 46χρονη ακτιβίστρια έχει δεχτεί, επίσης,και για τηνσε βίντεο όπου χορεύει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος. Όπως είπε η ίδια, το βίντεο το τράβηξε για να αποχαιρετήσει τα παιδιά της. «Είναι η ημέρα του αποχαιρετισμού και θέλω να με δουν χαμογελαστή. Πρέπει να κλαίω για να πάω να υπηρετήσω μια αποστολή; Φεύγω γεμάτη ελπίδα» περιγράφει.