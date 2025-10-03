Κοβέσι στο Politico: Η Ελλάδα δεν διαφέρει, έχουμε εντοπίσει διαφθορά σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ
Η Κοβέσι ζήτησε ενίσχυση της ομάδας της στην Αθήνα με περισσότερους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και ειδικούς οικονομικούς ερευνητές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασυνοριακή απάτη
«Καμία χώρα δεν είναι καθαρή. Όλοι πλήττονται από τη διαφθορά και την απάτη σε βάρος του ευρωπαϊκού και των εθνικών προϋπολογισμών. Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει – το παράδειγμα των Τεμπών είναι χαρακτηριστικό», δήλωσε με έμφαση η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στέλνοντας μήνυμα προς όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ και ειδικά προς την Αθήνα.
Η Ρουμάνα εισαγγελέας τόνισε σε συνέντευξή της στο Politico πως η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά «χαρακτηριστική περίπτωση συστηματικής και καλά οργανωμένης δράσης, με εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων». Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο είπε ότι έχει εξελιχθεί σε «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειακού κράτους».
Όπως σχολιάζει το Politico, το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις που συγκλόνισε την Αθήνα αφορούσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αγρότες λάμβαναν ενισχύσεις για γη που δεν κατείχαν ή για καλλιέργειες που δεν έγιναν ποτέ.
Το Σύνταγμα ως «ασπίδα» για υπουργούς
Η Κοβέσι επέκρινε ανοιχτά το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνήσει ή να διώξει μέλη και πρώην μέλη της κυβέρνησης. «Όπως και στην περίπτωση των Τεμπών, η έρευνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν μπόρεσε να φτάσει στην πλήρη της έκταση λόγω του συνταγματικού πλαισίου», υπογράμμισε, ζητώντας αλλαγές.
Το Ταμείο Ανάκαμψης
Εκτός από τις επιδοτήσεις, η Εισαγγελία στρέφει το βλέμμα της στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). «Τώρα έχουμε τα κονδύλια του RRF. Φυσικά, το οργανωμένο έγκλημα στράφηκε εκεί γιατί μπορεί να αποκομίσει τεράστια κέρδη», τόνισε.
Ήδη ερευνώνται εκατοντάδες υποθέσεις διασπάθισης κονδυλίων, με την Κοβέσι να προειδοποιεί πως η απάτη με τον ΦΠΑ και τις επιδοτήσεις αποτελεί πλέον την πιο «ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με ζημίες δεκάδων δισεκατομμυρίων ετησίως.
Η υπόθεση του Πειραιά και τα κινεζικά κοντέινερ
Η επικεφαλής της EPPO μίλησε από το τελωνείο του Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν πρόσφατα χιλιάδες κοντέινερ κινεζικών προϊόντων αξίας 250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση του είδους στην ΕΕ, καθώς οι δράστες απέφευγαν να πληρώσουν δασμούς και ΦΠΑ μέσω εικονικών δηλώσεων. «Ανακαλύψαμε μια νέα ήπειρο εγκλήματος. Δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια», σημείωσε με νόημα.
Ενίσχυση δυνάμεων – «Δεν θα γίνουμε τηλεοπτικό ριάλιτι»
Η Κοβέσι ζήτησε ενίσχυση της ομάδας της στην Αθήνα με περισσότερους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και ειδικούς οικονομικούς ερευνητές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασυνοριακή απάτη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «απόπειρες εκφοβισμού» των ερευνητών της στην Ελλάδα: «Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει τηλεοπτικό ριάλιτι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε για να μείνει. Παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας στην Αθήνα», τόνισε.
