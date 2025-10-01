ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Βίντεο: Αυτόχθονες με δόρατα και φυσοκάλαμα, διαδηλώνουν στην Κολομβία κατά της βίας
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Διαδήλωση Βενεζουέλα

Βίντεο: Αυτόχθονες με δόρατα και φυσοκάλαμα, διαδηλώνουν στην Κολομβία κατά της βίας

Φορώντας παραδοσιακά ενδύματα της φυλής Μοτιλόν-Μπάρι, οι αυτόχθονες κατέκλυσαν τους δρόμους της Κούκουτα, της περιφερειακής πρωτεύουσας και κυριότερου μεθοριακού σταθμού πάνω στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Βίντεο: Αυτόχθονες με δόρατα και φυσοκάλαμα, διαδηλώνουν στην Κολομβία κατά της βίας
Οπλισμένοι με δόρατα και φυσοκάλαμα και κρατώντας πλακάτ με την παράκληση «Μη μας σκοτώνετε», εκατοντάδες ιθαγενείς της Κολομβίας διαδήλωσαν σήμερα κατά της βίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, απ’ όπου εκδιώχθηκαν λόγω των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ ανταρτικών ομάδων.

Φορώντας παραδοσιακά ενδύματα της φυλής Μοτιλόν-Μπάρι, οι αυτόχθονες κατέκλυσαν τους δρόμους της Κούκουτα, της περιφερειακής πρωτεύουσας και κυριότερου μεθοριακού σταθμού πάνω στα σύνορα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεταξύ των 73.000 που εκτοπίστηκαν λόγω των συγκρούσεων του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) της Κολομβίας με ομάδες που αποσχίσθηκαν από τους πρώην αντάρτες των FARC.

«Ο πόλεμος μας έχει πλήξει σκληρά στην περιοχή του Κατατούμπο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντερ Ντόρα, ο Συνήγορος των Δικαιωμάτων του λαού Μπάρι.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την αδυναμία της αριστερής κυβέρνησης του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο να προστατεύσει τα εδάφη τους από τις ομάδες των ανταρτών που σπέρνουν τον τρόμο και πλουτίζουν από την αποψίλωση των δασών, την παράνομη εξόρυξη και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Σεβαστείτε την κοινότητα» και «Απαιτούμε την παρουσία του προέδρου» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, ορισμένοι εκ των οποίων συμμετείχαν στην πορεία γυμνοί.

Όπως είπαν, δεν θα φύγουν από την Κούκουτα, ούτε θα επιστρέψουν στο πολιορκημένο δάσος τους μέχρι να συναντηθούν με τον Πέτρο και τους υπουργούς του.

«Θέλουμε να μας δώσουν εγγυήσεις αλλά και εδάφη» είπε ο Χουάν Τιτίρα, ένας εκπρόσωπος του λαού Μοτιλόν-Μπαρί.

Η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο είχε υποσχεθεί πριν από τις εκλογές του 2022 ότι θα έφερνε την ειρήνη με τους ένοπλους αντάρτες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτύχει σοβαρή πρόοδο. Οι διαπραγματεύσεις με τον ELN διακόπηκαν αφού ξέσπασε η κρίση στο Κατατούμπο. Σύμφωνα με την Ίρις Μαρίν Ορτίς, τη Συνήγορο του Κολομβιανού Λαού που είναι αρμόδια για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, οι συγκρούσεις προκάλεσαν τη μεγαλύτερη εκτόπιση ανθρώπων στην Κολομβία εδώ και έναν αιώνα.

Ο Γκουστάβο Πέτρο έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτυχθούν 25.000 στρατιώτες στη μεθόριο και ότι θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βενεζουέλα, ώστε οι δύο χώρες να αντιμετωπίσουν από κοινού τους διακινητές ναρκωτικών.

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης