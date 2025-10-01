Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Βίντεο: Αυτόχθονες με δόρατα και φυσοκάλαμα, διαδηλώνουν στην Κολομβία κατά της βίας
Φορώντας παραδοσιακά ενδύματα της φυλής Μοτιλόν-Μπάρι, οι αυτόχθονες κατέκλυσαν τους δρόμους της Κούκουτα, της περιφερειακής πρωτεύουσας και κυριότερου μεθοριακού σταθμού πάνω στα σύνορα με τη Βενεζουέλα
Φορώντας παραδοσιακά ενδύματα της φυλής Μοτιλόν-Μπάρι, οι αυτόχθονες κατέκλυσαν τους δρόμους της Κούκουτα, της περιφερειακής πρωτεύουσας και κυριότερου μεθοριακού σταθμού πάνω στα σύνορα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεταξύ των 73.000 που εκτοπίστηκαν λόγω των συγκρούσεων του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) της Κολομβίας με ομάδες που αποσχίσθηκαν από τους πρώην αντάρτες των FARC.
«Ο πόλεμος μας έχει πλήξει σκληρά στην περιοχή του Κατατούμπο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντερ Ντόρα, ο Συνήγορος των Δικαιωμάτων του λαού Μπάρι.
⭕ #ParoNacional2025 | Comunidades de Olmedo y Cangahua llegan a #Cayambe, parque central en una gran movilización.— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 1, 2025
El pueblo organizado mantiene la resistencia en unidad, exigiendo la derogatoria del Decreto 126, la libertad de los detenidos y el fin de la represión estatal.… pic.twitter.com/PO9lFGGM4Z
«Σεβαστείτε την κοινότητα» και «Απαιτούμε την παρουσία του προέδρου» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, ορισμένοι εκ των οποίων συμμετείχαν στην πορεία γυμνοί.
Όπως είπαν, δεν θα φύγουν από την Κούκουτα, ούτε θα επιστρέψουν στο πολιορκημένο δάσος τους μέχρι να συναντηθούν με τον Πέτρο και τους υπουργούς του.
«Θέλουμε να μας δώσουν εγγυήσεις αλλά και εδάφη» είπε ο Χουάν Τιτίρα, ένας εκπρόσωπος του λαού Μοτιλόν-Μπαρί.
⭕ #ParoNacional2025 | A esta hora, las comunidades de La Compañía y Camuendo se movilizan en #Otavalo.— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 1, 2025
El pueblo organizado mantiene la resistencia en las calles, en rechazo a las medidas económicas del gobierno de @DanielNoboaOk y en exigencia de justicia y libertad para los… pic.twitter.com/XKBYUj4w1U
Ο Γκουστάβο Πέτρο έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτυχθούν 25.000 στρατιώτες στη μεθόριο και ότι θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βενεζουέλα, ώστε οι δύο χώρες να αντιμετωπίσουν από κοινού τους διακινητές ναρκωτικών.
#ATENCIÓN— Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) October 1, 2025
Comunidades de Palo Quemado y La Pampa llegaron hasta la Corte Constitucional, en Quito, donde realizaron un plantón y presentaron una acción de protección para defender su territorio frente al avance de proyectos mineros que amenazan sus formas de vida y el entorno… pic.twitter.com/4Pzb3q8yQs
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr