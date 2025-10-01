«Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία εδώ» - Έτσι παρουσίασε ο Νετανιάχου το σχέδιο Τραμπ στους υπουργούς του

Το 20 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, προσπάθησε να υπερασπιστεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο, παρά τις έντονες αντιρρήσεις των σκληροπυρηνικών υπουργών του. Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από την Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε ότι «ο συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενότερος απ’ όσο νομίζετε», σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο CNN τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συνάντησης.



«Μεγάλη ευκαιρία» αλλά χωρίς επίσημη απόφαση



«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ», φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου προς τους υπουργούς του. Παρότι στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον εξέφρασε δημόσια τη στήριξη του Ισραήλ στο σχέδιο, το υπουργικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε επίσημη ψηφοφορία για την έγκρισή του.



Δύο κρίσιμα σημεία αντιπαράθεσης



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου, αλλά επικεντρώθηκε σε δύο ζητήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις στους ακροδεξιούς εταίρους του: το ενδεχόμενο αναγνώρισης μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Όπως ανέφερε, η διατύπωση για το παλαιστινιακό κράτος είναι «ασαφής», ενώ τόνισε ότι «η Παλαιστινιακή Αρχή είναι εκτός. Ακόμη και στο λεγόμενο "Συμβούλιο Ειρήνης" δεν θα συμμετέχουν εκπρόσωποί της».



Το «Συμβούλιο Ειρήνης», που περιγράφεται στο σχέδιο Τραμπ ως διεθνές μεταβατικό όργανο, θα τεθεί υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ και θα επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο Νετανιάχου εξήγησε ότι το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας «σε διαδικασία που θα γίνει μαζί με εμάς. Αν αποτύχουν, θα το κάνουμε εμείς».



Αντιδράσεις από Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς



Η σκληρή κριτική δεν άργησε να εκδηλωθεί από τους ακροδεξιούς εταίρους του. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, χαρακτήρισε το σχέδιο «γεμάτο τρύπες» που «δεν επιτυγχάνει τους στόχους του πολέμου και βλάπτει την ασφάλεια του Ισραήλ». Κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι υπέκυψε σε πιέσεις, λέγοντας: «Δεν έπρεπε να φτάσεις με μια τόσο διάτρητη συμφωνία».



Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε να γίνει περιορισμένη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι χρειάζεται να εξεταστούν «οι μικρές λεπτομέρειες». Σε ανάρτησή του στο X, χαρακτήρισε το σχέδιο «ηχηρή διπλωματική αποτυχία για το Ισραήλ που θα καταλήξει σε δάκρυα», κατηγορώντας την ηγεσία ότι «τρέχει να ξεφύγει από την αλήθεια».



Εκκρεμότητες και αβεβαιότητα



Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν προβλέπει λεπτομέρειες για τον μηχανισμό αφοπλισμού της Χαμάς, παρά μόνο ότι «ανεξάρτητοι παρατηρητές» θα εποπτεύσουν τη διαδικασία. Η έλλειψη συγκεκριμένων προβλέψεων έχει εντείνει τις ανησυχίες εντός της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον Νετανιάχου να προσπαθεί να πείσει τους εταίρους του ότι η συνεννόηση με την Ουάσιγκτον είναι πιο «σφιχτή» απ' όσο φαίνεται.



