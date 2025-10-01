Και ο Μακρόν «βάζει πάγο» στην πρόταση της Φον ντερ Λάιεν για το τείχος κατά των drone
Χρειαζόμαστε προηγμένα συστήματα προειδοποίησης και αποτροπή με ευρωπαϊκά μέσα μεγάλου βεληνεκούς, είπε από τη Κοπεγχάγη
Μετά τη Γερμανία που εξέφρασε τον σκεπτικισμό της στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ένα τείχος κατά των drone για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γαλλία κινείται στο ίδιο μήκος κύματος - και μάλιστα δια στόματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
«Είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε [αυτού του είδους] όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα και σύνθετα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε δημοσιογράφους την Τετάρτη πριν από τη συνάντηση με τους ηγέτες της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, επισημαίνοντας τις πιο επείγουσες προτεραιότητές του στον τομέα της άμυνας.
«Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε προηγμένα συστήματα προειδοποίησης για να προβλέπουμε καλύτερα τις απειλές, χρειαζόμαστε αποτροπή με ευρωπαϊκά μέσα μεγάλου βεληνεκούς και χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα άμυνας εδάφους-αέρος και αντι-drone», είπε ακόμη.
Τις τελευταίες εβδομάδες, drone έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, με την Ευρώπη να κατηγορεί τη Ρωσία σε πολλές από τις περιπτώσεις. Τα περιστατικά έδωσαν νέα ώθηση στο λεγόμενο «τείχος κατά των drone», σημειώνει το Politico, μια πρωτοβουλία που προτάθηκε για πρώτη φορά από τις χώρες της πρώτης γραμμής πέρυσι και υποστηρίχθηκε από τη Φον ντερ Λάιεν.
Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι υπάρχουν περισσότερο επείγουσες προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και ότι το «τείχος» δεν θα είναι έτοιμο άμεσα.
Εν τω μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε να μην ξεχαστεί η νότια πτέρυγα της Ευρώπης, θέση την οποία έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Κανένα κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό σχέδιο που αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ιταλίδα πολιτικός.
