Κατά των μεταναστευτικών πολιτικών του Τραμπ ο Πάπας - «Δεν μπορεί να συμφωνείς με την απάνθρωπη μεταχείριση»

ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ' Μεταναστευτικό Ντόναλντ Τραμπ

Ο Λέων ΙΔ' έχει δείξει ένα πολύ πιο συγκρατημένο στυλ από τον προκάτοχό του που συχνά επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επέκρινε έντονα τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας μάλιστα αν αυτές συνάδουν με τις διδασκαλίες της Καθολικής Εκκλησίας κατά των αμβλώσεων.

«Κάποιος που λέει “είμαι κατά της άμβλωσης, αλλά συμφωνώ με την απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες”, δεν ξέρω είναι αυτό υπέρ της ζωής (pro-life)», δήλωσε την Τρίτη ο προκαθήμενος των Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε δημοσιογράφους έξω από την παπική θερινή κατοικία κοντά στη Ρώμη.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, έχει δείξει ένα πολύ πιο συγκρατημένο στυλ από τον προκάτοχό του, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος συχνά επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ, επισημαίνει ο Guardian.

Του τέθηκε ακόμη ερώτημα για την απόφαση της αρχιεπισκοπής του Σικάγου να απονείμει βραβείο στον Ντικ Ντάρμπιν, γερουσιαστή των Δημοκρατικών στο Ιλινόις που υποστηρίζει το δικαίωμα στην άμβλωση. Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει έντονες κριτικές από συντηρητικούς καθολικούς, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Αμερικανοί επίσκοποι.

«Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το συνολικό έργο του γερουσιαστή, είπε ο Πάπας και πρόσθεσε: «Κατανοώ τη δυσκολία και τις εντάσεις, αλλά πιστεύω, όπως έχω πει και στο παρελθόν, ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Κάποιος που λέει ότι είναι κατά της άμβλωσης, αλλά υπέρ της θανατικής ποινής, δεν είναι πραγματικά υπέρ της ζωής», είπε ο Πάπας.

Αργά την Τρίτη έγινε γνωστό ότι, μετά τις αντιδράσεις, ο Ντάρμπιν απέρριψε το βραβείο που επρόκειτο να λάβει στις 3 Νοεμβρίου.



