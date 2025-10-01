Έγκλημα στην Ιταλία: Ομολόγησε την ενοχή του ο άνδρας που σκότωσε τη σύζυγο και τον γιο του
Χτύπησε θανάσιμα με πέτρα, την 48χρονη σύζυγό του ενώ εκείνη κοιμόταν - Στη συνέχεια επιτέθηκε στον 15χρονο γιο και στη 16χρονη κόρη του - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η ανήλικη
Ο Σαλβατόρε Οκόνε, ο Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του και του 15χρονου γιου του, καθώς και για τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης κόρης του, ομολόγησε τα εγκλήματά του κατά την πολύωρη ανάκριση.
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Οκόνε παραδέχθηκε ότι ευθύνεται για τις δολοφονίες. Στην ερώτηση γιατί επιτέθηκε στη σύζυγό του και στα παιδιά του στο σπίτι τους, ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του ήταν «επιθετική και αυταρχική» σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Μετά το τέλος της διαδικασίας, οδηγήθηκε στη φυλακή, κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και απαγωγή.
Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί της Τρίτης (30/9). Ο Οκόνε χτύπησε θανάσιμα με πέτρα, την 48χρονη σύζυγό του Ελίζα Πολτσίνο, ενώ εκείνη κοιμόταν. Στη συνέχεια επιτέθηκε με το ίδιο αντικείμενο στον 15χρονο γιο και στη 16χρονη κόρη του, πριν τους βάλει στο αυτοκίνητό του και φύγει.
Μετά από πολύωρη καταδίωξη, η αστυνομία εντόπισε το όχημα σε ελαιώνα στο Φερατσάνο, στην επαρχία Καμπομπάσο. Εκεί βρέθηκε νεκρός ο 15χρονος, ενώ η 16χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της.
Η 16χρονη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση αρχικά στο νοσοκομείο Καρνταρέλι του Καμπομπάσο και αργότερα στο Νευρολογικό Κέντρο του Ποτζίλι. Υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για βαρύ τραύμα στο κεφάλι και παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.
Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Οκόνε είχε στο παρελθόν αντιμετωπίσει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε υποβληθεί σε αναγκαστική νοσηλεία το 2011 για χρόνια ψύχωση.
