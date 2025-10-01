IDF: Ελέγχουμε μέρος του διαδρόμου Νετζαρίμ - «Τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους της Γάζας να την εγκαταλείψουν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό «έλεγχό» του το δυτικό τμήμα του διαδρόμου, κλείνοντας τον δρόμο επιστροφής προς την πόλη της Γάζας, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προειδοποίησε τους Παλαιστινίους ότι αυτή είναι η «» να αποχωρήσουν.Όπως ανακοινώθηκε, το τελευταίο 24ωρο η 99η Μεραρχία ξεκίνησε νέα χερσαία επιχείρηση για την «ενίσχυση και διατήρηση του ελέγχου» στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, «οι δυνάμεις επιχειρούν με σκοπό να διαταράξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στην περιοχή και να επεκτείνουν τον έλεγχο στον τομέα».Παρά τον αποκλεισμό, οι ισραηλινές Αρχές επιτρέπουν ακόμη τη νότια διέλευση από την πόλη της Γάζας, ωστόσο οι Παλαιστίνιοι υποχρεούνται να περνούν από σημεία ελέγχου.