IDF: Ελέγχουμε μέρος του διαδρόμου Νετζαρίμ - «Τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους της Γάζας να την εγκαταλείψουν

ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα Ισραήλ IDF

Παρά τον αποκλεισμό, οι ισραηλινές Αρχές επιτρέπουν ακόμη τη νότια διέλευση από την πόλη της Γάζας, ωστόσο οι Παλαιστίνιοι υποχρεούνται να περνούν από σημεία ελέγχου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό «έλεγχό» του το δυτικό τμήμα του διαδρόμου Νετζάριμ, κλείνοντας τον δρόμο επιστροφής προς την πόλη της Γάζας, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προειδοποίησε τους Παλαιστινίους ότι αυτή είναι η «τελευταία τους ευκαιρία» να αποχωρήσουν.

Όπως ανακοινώθηκε, το τελευταίο 24ωρο η 99η Μεραρχία ξεκίνησε νέα χερσαία επιχείρηση για την «ενίσχυση και διατήρηση του ελέγχου» στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, «οι δυνάμεις επιχειρούν με σκοπό να διαταράξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στην περιοχή και να επεκτείνουν τον έλεγχο στον τομέα».

Παρά τον αποκλεισμό, οι ισραηλινές Αρχές επιτρέπουν ακόμη τη νότια διέλευση από την πόλη της Γάζας, ωστόσο οι Παλαιστίνιοι υποχρεούνται να περνούν από σημεία ελέγχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
