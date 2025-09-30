Αυξημένο το επίπεδο συναγερμού στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Δανία – Στη χώρα ομάδα Ουκρανών ειδικών των drone
Η χώρα υπήρξε πρόσφατα θύμα υβριδικής επίθεσης με τις επαναλαμβανόμενες πτήσεις από άγνωστης ταυτότητας drone επάνω από αεροδρόμιά της και στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Η Δανία αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις στην πορτοκαλί βαθμίδα απέναντι στον κίνδυνο σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων, μετά τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών πτήσεων drone επάνω από την σκανδιναβική χώρα.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική στρατιωτική ομάδα βρίσκεται στη Δανία «για να μοιραστεί την εμπειρία» της στην αντιμετώπιση των ρωσικών drone με κοινές ασκήσεις.
«Φοβόμαστε ότι τελικά κάποιος θα απειλήσει την τροφοδοσία μας σε ενέργεια και μια χώρα χωρίς ενεργειακή τροφοδοσία είναι μια χώρα που δεν λειτουργεί», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο Δανός υπουργός Ενέργειας Λαρς Ααγκαρντ διευκρινίζοντας ότι η αύξηση του επιπέδου συναγερμού θα μεταφρασθεί σε αυξημένη επιτήρηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και περιορισμούς στην πρόσβαση.
Η Δανία υπήρξε πρόσφατα θύμα υβριδικής επίθεσης με τις επαναλαμβανόμενες πτήσεις επάνω από τα αεροδρόμιά της - ειδικά το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το μεγαλύτερο της βόρειας Ευρώπης, έκλεισε για πολλές ώρες - και επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις άγνωστης ταυτότητας drone.
Η Κοπεγχάγη υποστηρίζει ότι πρόκειται για ρωσικά drone και η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και αυτή είναι η Ρωσία».
Για να εγγυηθεί της ασφάλεια της ευρωπαϊκής συνόδου που θα διεξαχθεί αύριο και την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, η κυβέρνηση της Δανίας απαγόρευσε τις πτήσεις πολιτικών drones μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.
Η τελευταία φορά που η Δανία είχε αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις ήταν τον Σεπτέμβριο 2022, μετά το σαμποτάζ κατά του αγωγού Nord Stream στη Βαλτική.
