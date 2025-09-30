Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ ΗΠΑ Πύραυλοι tomahawk

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Όπως είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με το ζήτημα φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Tomahawk στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει ουκρανικό αίτημα για τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με το ζήτημα φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη και εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της.

Χθες Δευτέρα η Ρωσία δήλωσε ότι ο στρατός της εξετάζει αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ για πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας, μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού

Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα

Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης