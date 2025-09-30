Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ντόναλντ Τραμπ Λωρίδα της Γάζας

Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα - Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ και ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου 

Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκωμίασε σήμερα «τις προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε την υποστήριξη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ειρηνευτική πρόταση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Έπειτα από συνομιλίες ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων για άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με φυλακισμένους Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και μια μεταβατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία ενός διεθνούς σώματος.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς θα αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια.



Ο Ερντογάν πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X πως η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαδικασία «με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια και την οποία χαρακτηρίζει «γενοκτονία». Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του και έχει καλέσει επανειλημμένα να εφαρμοσθεί η αποκαλούμενη λύση των δύο κρατών.

Κλείσιμο
Πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ πως ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε τηλεφωνικά την πρόταση του Τραμπ με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια


Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης