Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα - Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ και ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου