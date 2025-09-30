Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα - Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ και ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκωμίασε σήμερα «τις προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε την υποστήριξη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ειρηνευτική πρόταση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.
Έπειτα από συνομιλίες ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων για άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με φυλακισμένους Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και μια μεταβατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία ενός διεθνούς σώματος.
Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς θα αποδεχθεί τη συμφωνία.
«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια.
Ο Ερντογάν πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X πως η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαδικασία «με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη αποδεκτή από όλα τα μέρη».
Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια και την οποία χαρακτηρίζει «γενοκτονία». Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του και έχει καλέσει επανειλημμένα να εφαρμοσθεί η αποκαλούμενη λύση των δύο κρατών.
Πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ πως ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε τηλεφωνικά την πρόταση του Τραμπ με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας.
I commend US President Donald Trump’s efforts and leadership aimed at halting the bloodshed in Gaza and achieving a ceasefire.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2025
Türkiye will continue to contribute to the process with a view to establishing a just and lasting peace acceptable to all parties.
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
