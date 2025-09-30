Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Τζέι Ντι Βανς μετά τη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς: Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown
Για ενδεχόμενο shutdown προειδοποίησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μετά από μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους Δημοκρατικούς
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη. «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).
Οι Δημοκρατικοί λένε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για παράταση αυτής της προθεσμίας πρέπει επίσης να διατηρεί τα επιδόματα υγείας που βαίνουν προς λήξη, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ επιμένουν ότι η χρηματοδότηση για την υγεία και την κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά ζητήματα.
Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «έχουν πολύ μεγάλες διαφορές».
Εάν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, χιλιάδες εργαζόμενοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα μπορούσαν να τεθούν σε προσωρινή άδεια, από τη NASA μέχρι τα εθνικά πάρκα, και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών θα διαταραχθεί. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν και οι επιχορηγήσεις για μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να καθυστερήσουν.
