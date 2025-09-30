Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Οι ΗΠΑ απελαύνουν 100 Ιρανούς έπειτα από συμφωνία με την Τεχεράνη
Οι ΗΠΑ απελαύνουν 100 Ιρανούς έπειτα από συμφωνία με την Τεχεράνη
Οι ταυτότητες των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους αποπειράθηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απελαύνουν περίπου 100 Ιρανούς πίσω στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τα σχέδια.
Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως μια αμερικανική πτήση τσάρτερ απογειώθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Λουιζιάνα και αναμένεται να φθάσει στο Ιράν μέσω Κατάρ κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Οι ταυτότητες των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους αποπειράθηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς, αναφέρει η εφημερίδα.
Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
*Φωτογραφία αρχείου
Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως μια αμερικανική πτήση τσάρτερ απογειώθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Λουιζιάνα και αναμένεται να φθάσει στο Ιράν μέσω Κατάρ κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Οι ταυτότητες των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους αποπειράθηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς, αναφέρει η εφημερίδα.
Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
*Φωτογραφία αρχείου
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα