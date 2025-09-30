Μια τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι της Ουκρανίας

Η Μόσχα έχει επιταχύνει τους τελευταίους μήνες την προώθησή του μπροστά σ' έναν αντίπαλο με λιγότερες δυνάμεις και λιγότερο καλό εξοπλισμό