Μια τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι της Ουκρανίας
Η Μόσχα έχει επιταχύνει τους τελευταίους μήνες την προώθησή του μπροστά σ' έναν αντίπαλο με λιγότερες δυνάμεις και λιγότερο καλό εξοπλισμό
Μια τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιφέρεια του Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεγκ Γκριγκόροφ.
«Το βράδυ ο εχθρός στοχοθέτησε μια πολυκατοικία στο χωριό Τσερνέστσινα, στην κοινότητα της Κρασνοπίλια, με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επίθεσης», έγραψε στο Telegram.
«Ένα ζευγάρι με τα δύο μικρά παιδιά του ζούσε σ' αυτό το σπίτι. Δυστυχώς κανένας δεν κατάφερε να διαφύγει».
«Οι διασώστες ανέσυραν από τα ερείπια τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων - των γονιών και των γιων τους ηλικίας 6 και 4 ετών», διευκρίνισε.
Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, μεγάλη επίθεση με εκατοντάδες ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 12 ετών, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε όλη τη χώρα.
Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια του Σούμι αφού τον Απρίλιο απώθησε τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, μικρό μέρος της οποίας κατείχαν από το καλοκαίρι του 2024.
Ωστόσο οι περισσότερες μάχες διεξάγονται στην ανατολική Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός, ο οποίος το 2022 εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, έχει επιταχύνει τους τελευταίους μήνες την προώθησή του μπροστά σ' έναν αντίπαλο με λιγότερες δυνάμεις και λιγότερο καλό εξοπλισμό.
Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου κατέχουν συνολικά περίπου 20% του ουκρανικού εδάφους.
