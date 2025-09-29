Νέες πλημμύρες στη Βαλένθια έναν χρόνο μετά την φονική καταιγίδα Dana - Οι Αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, δείτε βίντεο
Αναστάτωση σε τρένα και πτήσεις, διακόπηκε η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους - Οι βροχές έφτασαν ακόμα και τα 246 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο

Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την Κυριακή και τη Δευτέρα τη Βαλένθια, μόλις 11 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Dana στην περιοχή – τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με το ισπανικό ειδησεογραφικό μέσο La Razon, λόγω της καταρρακτώδους βροχής, η Βαλένθια ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες καταστροφές, καθώς έχει υπερχειλίσει το φαράγγι Λα Σαλέτα στην Αλδάϊα, ενώ στην επαρχία Ταραγκόνα έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.



Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, έχει ανασταλεί η λειτουργία σχολείων της Βαλένθια και της Καταλονίας, ενώ παράλληλα επικρατεί αναστάτωση στα δρομολόγια των τρένων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους και πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν θέσει σε κόκκινο συναγερμό (εξαιρετικός κίνδυνος) ορισμένες περιοχές της ανατολικής χερσονήσου της Ισπανίας.



Σύμφωνα με την El Pais, η βροχή ήταν τόσο έντονη, που το βράδυ της Κυριακής η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει δεκάδες άτομα από τα οχήματά τους. Την ίδια στιγμή, βίντεο που δείχνουν οχήματα να παρασέρνονται από τα νερά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

«Οι πιο δύσκολες ώρες πιθανότατα θα έρθουν σήμερα το απόγευμα», δήλωσε σήμερα η δήμαρχος της Βαλένθια, Μαρία Χοσέ Καταλά.

Στην Ταραγκόνα, οι βροχές έφτασαν τα 246 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και σε άλλες περιοχές της Βαλένθια, έχουν καταγραφεί βροχοπτώσεις άνω των 220 λίτρων – όπως συνέβη χαρακτηριστικά στην πόλη Γκάντια.


