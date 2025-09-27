Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Τσουβασία
Το Κίεβο έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drone σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες
Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν σήμερα σταθμό άντλησης πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τσουβασία, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεγκ Νικολάεφ σε ανάρτηση στο Telegram.
Ο Νικολάεφ δήλωσε ότι η επίθεση έγινε κοντά στο χωριό Κόναρ, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα και έχουν προκληθεί μόνο «μικρές ζημιές».
Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drone σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας ως στόχο διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές, να εντείνει την εγχώρια δυσαρέσκεια και να ωθήσει το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.
