Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του πολέμου στη Γάζα πριν την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ - Δείτε βίντεο
«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν οι διαδηλωτές
Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο. Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.
🪧 Hundreds of protesters gathered in New York City's Times Square as Netanyahu addressed the UN General Assembly— Anadolu English (@anadoluagency) September 26, 2025
➡️ The protest coincided with a walkout by state delegations inside the UN hall as Netanyahu began his speech pic.twitter.com/CjuVRi8Bo5
«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.
US Correspondent @Stone_SkyNews reports from New York where a pro-Palestine protest is taking place.— Sky News (@SkyNews) September 26, 2025
Earlier, Israeli PM Benjamin Netanyahu was met with a walkout at the UN General Assembly when he took to the podium to speak.https://t.co/6qZoMpsOBT
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/iMi6XwW3H9
Στην ομιλία του ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες που ενστερνίστηκαν την ιδέα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αντιπρόσωποι πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.
- September 26, 2025, during @IsraeliPM Benjamin Netanyahu‘s address to the 80th United Nations General Assembly in New York, diplomats from more than 50 countries staging a mass walkout in protest as he approached the podium. pic.twitter.com/brom9Bq2jB— Tackles (@DailyReportage) September 26, 2025
