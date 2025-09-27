Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του πολέμου στη Γάζα πριν την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Πόλεμος στη Γάζα Διαδήλωση

Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του πολέμου στη Γάζα πριν την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ - Δείτε βίντεο

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν οι διαδηλωτές

Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του πολέμου στη Γάζα πριν την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Χιλιάδες διαδηλωτές, που τάσσονται κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν πορεία σήμερα στη Νέα Υόρκη, την πόλη στην οποία βρισκόταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο. Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.



«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.



Στην ομιλία του ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες που ενστερνίστηκαν την ιδέα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αντιπρόσωποι πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.

Κλείσιμο




Ειδήσεις σήμερα:

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης