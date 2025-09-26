Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου κατέβαλε εγγύηση $14 εκατ. για να αποφυλακιστεί

Ο Σαλαμέ διοίκησε την κεντρική τράπεζα επί τρεις δεκαετίες και αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες στον Λίβανο και στο εξωτερικό, κυρίως της υπεξαίρεσης χρημάτων - Θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους υπευθύνους της οικονομικής κατάρρευσης του Λιβάνου