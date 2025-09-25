Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μήνυμα της Ρώμης στους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα: Μην συνεχίσετε την πρωτοβουλία
Το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του προς τους επιβαίνοντες στα πλοιάρια της Global Sumud Flottilla επισημαίνει ότι όποιος συνεχίσει το ταξίδι αναλαμβάνει κάθε προσωπική ευθύνη
Σε μήνυμά του προς τους Ιταλούς πολίτες και βουλευτές που επιβαίνουν στα πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flottilla, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρώμης «τους συμβουλεύει να μην συνεχίσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».
«Παράλληλα, προστίθεται ότι όποιος συνεχίσει το ταξίδι αναλαμβάνει κάθε προσωπική ευθύνη γνωρίζοντας τους σχετικούς κινδύνους.
Η ιταλική κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι «θα προσφέρει την αναγκαία βοήθεια σε όποιους συμμετέχοντες στην αποστολή αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στη συνέχεια υπό ασφαλείς συνθήκες στην Ιταλία ή σε άλλο προορισμό».
Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στη Γερουσία της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε πως όταν τα πλοιάρια της Global Sumud Flottilla βγουν από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισέλθουν σε εκείνα του Ισραήλ «κανείς δεν θα μπορεί να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ούτε η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού η οποία αποστέλλεται στην περιοχή».
