Αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ - Τουλάχιστον ένας τραυματίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Τελ Αβίβ Έκρηξη Αυτοκίνητο

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και διεξάγει έρευνες για τα αίτια της έκρηξης - Ο 46χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Πανικός προκλήθηκε στη λεωφόρο La Guardia, στα νότια του Τελ Αβίβ, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το κανάλι Channel 12, ένας 46χρονος άντρας έχει τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία και η πυροσβεστική απέκλεισαν το σημείο.


Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ για περαιτέρω περίθαλψη.

Η αστυνομία δήλωσε πως αντιμετωπίζει το περιστατικό σαν εγκληματική ενέργεια. 


