Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ - Τουλάχιστον ένας τραυματίας
Αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ - Τουλάχιστον ένας τραυματίας
Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και διεξάγει έρευνες για τα αίτια της έκρηξης - Ο 46χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Πανικός προκλήθηκε στη λεωφόρο La Guardia, στα νότια του Τελ Αβίβ, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το κανάλι Channel 12, ένας 46χρονος άντρας έχει τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία και η πυροσβεστική απέκλεισαν το σημείο.
Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ για περαιτέρω περίθαλψη.
Η αστυνομία δήλωσε πως αντιμετωπίζει το περιστατικό σαν εγκληματική ενέργεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το κανάλι Channel 12, ένας 46χρονος άντρας έχει τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία και η πυροσβεστική απέκλεισαν το σημείο.
🚨BREAKING: A car explosion on La Guardia Street in Tel Aviv, Israel injuries have been reported.— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 25, 2025
Police and rescue forces are on their way to the scene. pic.twitter.com/AybtqqbfYE
Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ για περαιτέρω περίθαλψη.
Η αστυνομία δήλωσε πως αντιμετωπίζει το περιστατικό σαν εγκληματική ενέργεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα