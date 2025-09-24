Ο Μακρόν καλεί το ΝΑΤΟ να εντείνει τις αντιδράσεις του απέναντι στις προκλήσεις της Ρωσίας

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε το «σαφέστατο μήνυμα» του Τραμπ για την Ουκρανία που σηματοδοτεί μια «πολύ σημαντική εξέλιξη» επειδή το Κίεβο «χρειάζεται τον εξοπλισμό και τη στήριξη των ΗΠΑ»