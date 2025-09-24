Υπέρ της ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα τάσσεται και η Φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε το αίτημα για τον καθορισμό ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πιστεύουν ότι έχει έρθει η ώρα για μια “ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης” για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πρέπει να σας πω, ως μητέρα επτά παιδιών και γιαγιά πέντε εγγονών, ότι συμμερίζομαι την άποψή τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Χώρες της ΕΕ όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Δανία, όπως σημειώνει το Politico, πιέζουν τους τελευταίους μήνες για τον καθορισμό ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν βλάβες στους ανηλίκους.
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί αυτό αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλίας έχει ορίσει ελάχιστη ηλικία 16 ετών για την εγγραφή σε λογαριασμούς σε ορισμένους ιστότοπους κοινωνικών μέσων από τα τέλη του έτους.
Μιλώντας μαζί με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, η Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τα σχέδια για τη σύσταση μιας επιτροπής της ΕΕ που θα «αξιολογήσει ποια μέτρα είναι λογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
