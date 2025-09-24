Υπέρ της ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα τάσσεται και η Φον ντερ Λάιεν

Πολλές χώρες της EE πιστεύουν ότι έχει έρθει η ώρα για μια «ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης» και ως μητέρα επτά παιδιών και γιαγιά πέντε εγγονών, να πω ότι συμμερίζομαι την άποψή τους, δήλωσε σε εκδήλωσης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη