Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Όλη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χειροκροτούσε τον Τραμπ εκτός από τη Μελάνια, δείτε βίντεο
Όλη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χειροκροτούσε τον Τραμπ εκτός από τη Μελάνια, δείτε βίντεο
Δεν αντέδρασε άμεσα και έδωσε το χειροκρότημά της μόνο αφού αντιλήφθηκε τον φακό ενός φωτογράφου στραμμένο πάνω της
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον δικό του τόνο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετατρέποντας την παρουσία του σε προσωπικό σόου, με αιχμηρές τοποθετήσεις για το μεταναστευτικό, την Ευρώπη αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό. Παρά τις έντονες δηλώσεις του, εκείνη που δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα ήταν η ίδια η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.
Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε με απρόοπτα: το autocue παρουσίασε πρόβλημα τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν σταματήσει και οι κυλιόμενες σκάλες την ώρα που ανέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Τραμπ δεν δίστασε να επαινέσει τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και παρουσιάζοντας τα επιτεύγματά του ως επιχειρηματίας στην αγορά ακινήτων.
Η Μελάνια Τραμπ, κομψά ντυμένη με κρεμ κοστούμι, παρακολουθούσε από την αίθουσα, χωρίς ωστόσο να δείχνει ενθουσιασμένη με όσα άκουγε. Αντιθέτως, η στάση της πρόδιδε αδιαφορία και μάλλον πλήξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Όταν ο Τραμπ ολοκλήρωσε, η ίδια δεν αντέδρασε άμεσα και έδωσε το χειροκρότημά της μόνο αφού αντιλήφθηκε τον φακό ενός φωτογράφου στραμμένο πάνω της, χαρίζοντας τότε ένα μικρό χειροκρότημα.
Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε με απρόοπτα: το autocue παρουσίασε πρόβλημα τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν σταματήσει και οι κυλιόμενες σκάλες την ώρα που ανέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Τραμπ δεν δίστασε να επαινέσει τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και παρουσιάζοντας τα επιτεύγματά του ως επιχειρηματίας στην αγορά ακινήτων.
Η Μελάνια Τραμπ, κομψά ντυμένη με κρεμ κοστούμι, παρακολουθούσε από την αίθουσα, χωρίς ωστόσο να δείχνει ενθουσιασμένη με όσα άκουγε. Αντιθέτως, η στάση της πρόδιδε αδιαφορία και μάλλον πλήξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Όταν ο Τραμπ ολοκλήρωσε, η ίδια δεν αντέδρασε άμεσα και έδωσε το χειροκρότημά της μόνο αφού αντιλήφθηκε τον φακό ενός φωτογράφου στραμμένο πάνω της, χαρίζοντας τότε ένα μικρό χειροκρότημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα