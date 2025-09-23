Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Τραμπ επικρίνει τη Μέρκελ και επικροτεί τον Μερτς
Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Για ψεύτικο ισχυρισμό κάνει λόγο η Bild και επισημαίνει πως η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας
Κριτική σε βάρος της Γερμανίας για την πολιτική της στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο έσπευσε να επαινέσει τον σημερινό καγκελάριο για τις αποφάσεις του.
«Η Γερμανία οδηγήθηκε σε πολύ νοσηρό δρόμο, τόσο στην πολιτική μετανάστευσης όσο και στην ενεργειακή πολιτική», δήλωσε ο κ. Τραμπ νωρίτερα απόψε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το βλέμμα στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον Όλαφ Σολτς. «Μόνο υπό τον καγκελάριο Μερτς η Γερμανία εγκατέλειψε αυτό το μονοπάτι», σημείωσε. «Αποτίνω μεγάλο φόρο τιμής στην Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ακριβώς πίσω του καθόταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία από τις αρχές του μήνα υπηρετεί ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ο Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετέχει στην φετινή Γενική Συνέλευση, καθώς προτίμησε να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του, ενόψει ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026.
Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, δήλωσε ο κ. Τραμπ, «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια». Όπως επισημαίνει ωστόσο η BILD, μεταφέροντας την δήλωση του αμερικανού προέδρου, ο ισχυρισμός «είναι ψευδής, καθώς η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας». Η Γερμανία είναι «και πάλι ασφαλής», συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ και, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, έκανε λόγο για «φάρσα» και «τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών». Η Γερμανία όμως, τόνισε, «είναι σαφές ότι έχει εγκαταλείψει το νοσηρό μονοπάτι (…) και επιστρέφει τώρα στην πυρηνική ενέργεια. Ό,τι είναι πράσινο, σημαίνει χρεοκοπία», τόνισε.
Με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων έφτασε στο τέλος της και υποστήριξε ότι οι πληγείσες χώρες πηγαίνουν «κατά διαόλου».
