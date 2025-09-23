Ο Τραμπ επικρίνει τη Μέρκελ και επικροτεί τον Μερτς

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Για ψεύτικο ισχυρισμό κάνει λόγο η Bild και επισημαίνει πως η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας